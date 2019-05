​FAKE: Huawei non può fare a meno di Android

di Francesco Malfetano

Quando Google ha annunciato che avrebbe privato il più grande produttore al mondo di smartphone, Huawei ovviamente, del proprio sistema operativo in rete si è scatenato l’inferno. Tutti i possessori di un device del colosso cinese (per dire in Italia, solo nel 2018, ne sono stati acquistati 5 milioni) hanno iniziato a pensare che da un giorno all’altro il loro performante smartphone si era trasformato in un lussuoso fermacarte. Un timore che ormai abbiamo capito essere tutto sommato infondato per i dispositivi già venduti. Almeno per i prossimi mesi non dovrebbero esserci problemi di nessun tipo.Non si può dire la stessa cosa per i nuovi smartphone di Huawei. Non poter preinstallare il più stabile tra i sistemi operativi, Android appunto, può rappresentare un grosso limite per il colosso cinese. Tuttavia esiste un’alternativa. Si chiama Hongmeng (o Kirin Os) ed è il software proprietario a cui il team di ricerca e sviluppo di Huawei sta lavorando fin dal 2012. Un periodo di sviluppo piuttosto breve rispetto alla concorrenza (Google lavora ad Android dal 2008), che però non sembra affatto scoraggiare Ren Zhengfei, fondatore dell’azienda di Shenzhen: «Gli Stati Uniti sottovalutano le nostre capacità» ha infatti avvertito, assicurando come «la società è in grado di continuare a fornire prodotti e servizi» e come «le sanzioni statunitensi non danneggeranno il core business aziendale». Parole pensare proprio a un'immediata accelerazione dell'ambizioso progetto che potrebbe trasformarsi in un boomerang non solo per Google ma anche per Apple. Entrambe infatti vedrebbero arrivare sul mercato un sistema operativo concorrente capace di insidiare la posizione dominante dei propri software.Tuttavia quest'ultima ipotesi è un’eventualità al momento remota. Più che l’Os di per sé infatti, la vera sfida che si pone dinanzi a Huawei è quella della creazione di un ecosistema vero e propio. Vale a dire un universo strutturato basato su Hongmeng capace di offrire il maggior numero possibile di app e servizi ai propri clienti. Un'operazione per niente facile come si è già visto in passato con il fallimento di Windows Phone, potrebbe facilmente instaurarsi un circolo vizioso: un sistema operativo poco diffuso non attira gli sviluppatori che quindi non creano app; l’assenza di app non permette al software di diffondersi. Con ogni probabilità però, Huawei penserà anche a questo.