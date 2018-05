Facebook lancia nuovo servizio di incontri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Facebook lancia Dating, un nuovo servizio di incontri per far concorrenza a Tinder. L'annuncio è arrivato oggi a F8, l'annuale conferenza degli sviluppatori di Facebook a San José, in California, dove è intervenuto anche il fondatore del social network Mark Zuckerberg che ha parlato del nuovo servizo come uno strumento per costruire «vere relazioni a lungo termine».La nuova funzione di dating, ha spiegato, «è destinata a costruire relazioni autentiche e durevoli, non solo di una serata», ha assicurato, ricordando che circa 200 milioni dei 2 miliardi di utenti sono single. Zuckerberg non ha precisato se il nuovo servizio sarà a pagamento.Chris Cox, capo dei prodotti di Facebook, ha detto che il nuovo servizio di sarà sicuro, separato dal normale profilo di ciascun utilizzatore del social network e accessibile in una diversa sezione del sito. Verrà utilizzato solo il nome e sarà visibile solo agli altri utilizzatori del servizio, che non apparirà nel news feed di Facebook.Zuckerberg ha poi ribadito i suoi sforzi per proteggere i dati degli utenti dopo lo scandalo di Cambridge Analytica e ha annunciato un nuovo sistema di controllo della perivacy chiamato "Clear history" che servirà per cancellare i cookie, in pratica la «storia» online, ossia tutti i dati di navigazione sul social network. La nuova funzione «vi permetterà di vedere i siti e le applicazioni che ci inviano informazioni mentre voi li utilizzate, di cancellare le informazioni dal vostro account e di disattivare la nostra capacità di immagazzinarli in futuro», ha spiegato Zuckerberg.Quella di Zuckerberg è una risposta allo scandalo sui dati manipolati da Cambridge Analytica scoppiato a marzo che ha incrinato il rapporto di fiucia fra il social network e gli utenti in tema di privacy.