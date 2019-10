Instagram, Fb, Whatsapp down: milioni di utenti senza social

Me coming back on Twitter because instagram is Down #instagramdown pic.twitter.com/f4Q0hPl92G — Yunseong day 🍒| #thankyouwoojin 🧸 (@prettyhyeongjun) October 30, 2019

Me checking Twitter to see if Instagram is really down and I’m not the only one pic.twitter.com/vh20hXdhpo — 𝓝𝓲𝓮𝓴𝓮 (@NiekeYeet) October 29, 2019

Se avete problemi con i vostri social preferiti, non siete i soli. Instagram Whatsapp sono in down da ore ormai in diverse parti di, come mostra la mappa pubblicata daStando a quanto riporta lo stesso sito, il cortocircuito per i prodotti di Menlo Park è partito all'incirca alle 16. Immediata la reazione degli utenti dell'ultimo big dei social rimasto funzionante, Twitter . Come ogni volta che le luci si spengono sui suoi colleghi-rivali, ecco che Twitter si riempie di meme e messaggi dissacranti.«Io che vado su Twitter per controllare se Instagram è in down o sono l'unico a cui non funziona», scrive un utente. «Pare che non sia l'unica ad essere corsa su Twitter e digitare #instagramdown» il commento di un'altra ragazza.