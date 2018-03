Facebook sospende Cambridge Analytica, una società collegata alla campagna presidenziale di Donald Trump, per le presunte violazioni delle policy del social network. Paul Grewal, vicepresidente e viceconsigliere generale di Facebook, ha reso noto in un comunicato che un docente dell'università di Cambridge -come riporta la Cnn- avrebbe passato i dati personali di numerosi utenti a terze parti, comprese la società Cambridge Analytica, non collegata all'ateneo. La compagnia ha iniziato a collaborare con la campagna di Trump nell'estate 2016. Nell'ambito della società, Steve Bannon -ex stratega della Casa Bianca- ha ricoperto il ruolo di vicepresidente e segretario prima di lasciare la campagna di Trump nell'agosto di 2 anni fa.

