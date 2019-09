Facebook toglie i like, il test parte dall'Australia: esperimento gemello su Instagram

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo le indiscrezioni di qualche settimana fa,inizia ad oscurare i 'like' con un test che parte dall'e non è noto se verrà esteso ad altri paesi. Un esperimento gemello è già partito su Instagram in alcuni paesi, tra cui l'dove in queste ore si sta estendendo. «E un modo per le persone di concentrarsi sulla qualità delle loro interazioni e sulla qualità dei contenuti piuttosto che sul numero di Mi piace o delle reazioni», ha detto Mia Garlick di Facebook Australia e Nuova Zelanda all'Associated Press.La funzione era stata svelata qualche settimana fa da un ricercatore che aveva scoperto una traccia nella versione dell'app per Android. Il contatore dei 'mi piace' non è visibile pubblicamente, può essere visionato solo dall'autore del post. Un esperimento già intrapreso da Instagram, applicazione di proprietà di Mark, già in Australia, Nuova Zelanda, Brasile, Canada, Giappone, Irlanda eal momento non ha reso noti i dati di questo test nei sette paesi. pubblici i dati del suo processo in sette paesi, nè se verrà esteso o diventerà permanente.