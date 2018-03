Facebook ha spiato rubrica e telefonate, anche di chi non l'ha mai usato: ecco come fare per scoprirlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il casopotrebbe essere solo la punta dell'iceberg: le attività cheha tracciato non riguardano solo le azioni degli utenti strettamente riferito all'utilizzo del social. È quanto emerge dagli ultimi sviluppi e ciascun utente può scoprire molto facilmente tutte le informazioni che Facebook possiede su di lui: i risultati sono sorprendenti, perché in molti casi l'archivio dati comprende anchee tra le varie informazioni di contatto ci sono anche quelle di chi, sul social, non ha mai aperto un account.Tra i primi a denunciare la vicenda c'è: il fondatore di, su Twitter, ha spiegato il semplice procedimento che occorre per ottenere un elenco dei dati che Facebook possiede di ciascun utente. Ecco come fare: basta andare sullee cliccare sull'opzione ''. A quel punto dovrete attendere un po' prima di ricevere una e-mail direttamente da Facebook, che contiene un file in formato .zip da estrarre prima di aprire il file 'html/index.htm'.I risultati sono clamorosi: in molti casi, sono presenti tutti idella rubrica e di Facebook, inclusi quelli rimossi, ma anche lo storico (completo di informazioni sulla data e sulla durata) delle chiamate e dei messaggi, oltre alla lista completa degli eventi social a cui l'utente ha partecipato.Com'è possibile chesia riuscito a estrapolare anche i dati non relativi all'applicazione? Questo problema, che sembra riguardare alcuni dispositivima non gli, grazie alle più restrittive politiche sulla privacy di, sorge dal fatto che quando si utilizza per la prima volta l'app di, Facebook chiede all'utente di accedere alla lista dei contatti. Si tratta, però, di un miglioramento recente dopo anni in cui, utilizzando Messenger, l'app aveva libero accesso alla rubrica all'insaputa dell'utente. In una nota del 25 marzo Facebook ha spiegato che l'obiettivo è quello di "rendere facile trovare le persone con cui vuoi essere in contatto", eppure è riuscito ad acquisire informazioni anche di chi non ha mai aperto un account, ma è presente nella rubrica degli utenti del social.