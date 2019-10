© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcune delle società che hanno inizialmente aderito a, la criptovaluta di, stanno rivedendo il loro coinvolgimento nell'iniziativa in seguito alle critiche avanzate dalle autorità neglie in Europa. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali la spaccatura sul fronte dei sostenitori e la loro riluttanza a uscire allo scoperto temendo di finire nel mirino delle autorità sta creando non pochi problemi a. Il 14 ottobre è in calendario a Ginevra un incontro dei rappresentanti di tutte le società che sostengono, fra le quali ci sono Visa e Mastercard. Nel caso di defezioni fra i sostenitori sarebbe più difficile perconvincere i consumatori ad abbandonare le loro valute tradizionali per scegliere. Senza una rete di partner finanziari inoltre sarebbe più difficile far accettare la criptovaluta come forma di pagamento.