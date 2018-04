di Enrico Chillè

Da qualche tempo, in seguito allo scandalo di Cambridge Analytica , è nata una vera e propria campagna contro, che invita gli utenti del social a chiudere per sempre gli account. Il caso dei dati raccolti e catalogati all'insaputa degli utenti ha lasciato parecchi strascichi e sul web sta guadagnando terreno la campagna ''.Quale può essere l'impatto di questo movimento contro il social network più utilizzato al mondo? Difficile dirlo, anche se secondo Vice il rischio era stato ampiamente calcolato, con largo anticipo, dall'azienda fondata da. Stando ad alcuni sondaggi condotti tra gli utenti negli Stati Uniti, molti credono che la privacy sia a rischio, ma non sono sicuri di volersi cancellare da Facebook.Il motivo è molto semplice: nel tempo, Facebook ha saputo imporre una sorta di monopolio tra i vari social network, acquisendo funzioni sempre nuove, richieste dagli utenti ma tipiche di altri social che sono stati inglobati dal colosso di. Un esempio su tutti è quello di, acquistato nel 2009 e noto per essere un aggregatore unico nel suo genere, capace di mostrare in tempo reale i post nel feed e con la possibilità, già prima di Facebook, di mettere il 'Like' ai post. Negli anni successivi, lo strapotere di Facebook si è consolidato con l'acquisizione dei brevetti die della tecnologia, che consente di monitorare in gran segreto i dati degli utenti. I casi più eclatanti, però, sono stati senza dubbio l'acquisizione di altri social, come, che di fatto sono diventati dei 'satelliti' di Facebook.Cancellarsi da Facebook è possibile, ma non tutti sono convinti di farlo. Uncon miliardi di utenti in tutto il mondo, nel 2018, sembra qualcosa di irrinunciabile perché le persone vogliono restare connesse tra loro e Facebook rappresenta la primissima scelta in un mercato ormai senza una reale concorrenza.