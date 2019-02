Le nuove emotico 2019 e ce ​n'è una molto particolare...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Ed è soloper il 2019. Ma senza dubbio è quella che farà discutere. La "mano che pizzica" sembra destinata infatti per deridere le persone con piccole virilità. «Le nuove emoji di solito iniziano a comparire sui telefoni cellulari tra settembre e ottobre, ma alcune piattaforme potrebbero rilasciarle prima», spiega la fondazione. A decidere i tempi infatti saranno le compagnie telefoniche.Ad aggiungersi ci saranno anche una lontra, che è molto utile per i lettori della popolarissima newsletter di gossip e celebrità della Popbitch, così come una goccia di sangue perchiunque pensi di donare il sangue. Poi la puzzola, lo scimpanzé e altre varietà di animali e cibi. I francesi saranno invece contenti di vedere l'aglio, il burro e le cipolle tra i nuovi emoji alimentari, che includono anche un waffle.Ma l'attenzione degli utenti sembra rivolta alla manina che mostra le dimensioni del pene. Ma non solo., dei cani guida, dei bastoni per i non vedenti e le coppie gay che si tengono per mano e le mani e gambe bioniche.