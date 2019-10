di Beatrice Mani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Vostroha sempre il cellulare in mano ? Messaggia a tavola? Porta ila letto e si sveglia la notte per controllare i? Il suo rendimento scolastico va calando? Se il quadro descritto vi sembra familiare, allora potrebbe avere un problema die nuove tecnologie.A delineare il quadro della situazione ci ha pensato il Corecom Veneto che, nelle scuole della Regione, aveva promosso nel 2018 un'indagine tra studenti dai 14 ai 18 anni - Giovani in rete. A questa se ne aggiunge una seconda, sempre del 2018, condotta su diecimila ragazzi fra i 12 ed i 16 anni di tutta Italia - dei quali 3000 in Veneto, 1000 in Friuli Venezia Giulia e 500 in Trentino Alto Adige - a cura dell'Osservatorio del Movimento etico digitale SocialWarning, no-profit fondata dal vicentino Davide Dal Maso. Dalle due ricerche emerge innanzitutto un dato: per la maggioranza dei ragazzi navigare e usare i social è fondamentale. L'indagine del Corecom osserva che su 2.133 studenti il 99% usa Whatsapp, il 96% ha un profilo su un Social Network (85,7% Instagram, l'8% Youtube, 2,4% Facebook).