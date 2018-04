Despacito, via da Youtube il video da 5 milioni di clic

Cinque miliardi di visualizzazioni sparite in un clic: da Youtube è scomparso (temporaneamente) "Despacito" di Luis Fonsi e Daddy Yankee. Opera di due hacker, Prosox e Kuroish, che avrebbero "rivendicato" l'azione su un profilo Twitter a loro collegato, come riporta la Bbc. Al posto della clip da più di cinque miliardi di visualizzazioni è apparso, per alcuni lunghissimi minuti, un fermo immagine tratto dalla serie televisiva spagnola 'La casa di cartà, corredato dal messaggio "Free Palestine". Non solo Despacito, però: sono spariti anche i video di Chantaje di Shakira, Hotline Bling di Drake e Wolves di Selena Gomez.

