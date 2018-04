© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il progetto è decisamente ambizioso: sbaragliare il dominio dinel mondo. Ecco cos'è, la piattaforma di musica in streaming di cui Vodafone, ai clienti aderenti al programma Happy Friday, ha regalato il servizio Premium per sei mesi.Creato nel 2014 dall'azienda norvegese Aspiro AB, Tidal presenta diversi vantaggi rispetto ai concorrenti di Spotify. In primis, la possibilità di ascoltare musica, attraverso il servizio Premium, con una qualità del suono superiore. Non solo: c'è anche la possibilità di guardare video musicali. A dare una certa notorietà a Tidal, disponibile in app per tutti i dispositivi mobile, è sicuramente stato l'acquisto di Aspiro AB da parte di, uno che oltre ad essere un signor musicista e produttore sa essere un imprenditore lungimirante. Tra i contro, secondo gli utenti che lo hanno utilizzato, c'è l'alto costo dell'abbonamento rispetto ad altre piattaforme di musica in streaming.