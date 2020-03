Coronavirus, test rapidi in vendita sul web: non sono attendibili, il sito oscurato

Coronavirus

Facebook propone questo post sponsorizzato sulla sua home. La domanda sorge spontanea, è possibile pubblicizzare un prodotto di questo tipo? #COVID19 @DavidPuente @RobertoBurioni @Aifa_ufficiale pic.twitter.com/DrqpKvMb02 — Massimo Teolo (@MassimoTeolo) March 28, 2020

approccio diagnostico standard rimane quello basato sulla ricerca dell’RNA nel tampone rino-faringeo. Inoltre, si conferma che non esiste alcun test basato sull’identificazione di anticorpi (sia di tipo IgM che IgG) diretti verso SARS-CoV-2 validato per la diagnosi rapida di contagio virale o di COVID-19

Ultimo aggiornamento: 31 Marzo, 14:51

, cresce l'ansia da contagio: com'è umanamente comprensibile, nella popolazione italiana sta aumentando la paura di essere positivi senza saperlo e, magari, senza mostrare alcun sintomo. Una preoccupazione che accomuna tutti, anche visto il basso numero direalizzati nelle varie regioni italiane, e che qualcuno ha carpito per lanciare una vera e propria truffa, lanciandoche vengono presentati come più rapidi e affidabili delTutto è nato da un sito web,, in cui viene venduto unche presenterebbe almeno tre vantaggi rispetto al: è più veloce e facile da usare, è affidabile e soprattutto può essere acquistato da qualsiasi cittadino, senza dover essere fornito dalle autorità sanitarie. Da lì sono partiti diverse inserzioni sponsorizzate anche sui social, come Facebook, ma una cosa è sicura: si tratta di una, perché, ammesso che questo genere di test esista, di certo non è più affidabile di un tampone. E non lo diciamo noi, ma il, lae l', che ne hanno sconsigliato la vendita e l'utilizzo.Il, venduto sul web a poco meno di 25 euro a confezione, agirebbe sulla ricerca di anticorpi IgM e IgG. Come segnala anche David Puente su Open, tuttavia, c'è anche una questione logica: se questo genere di test fosse così affidabile e infinitamente più veloce del, perché nessun paese lo sta acquistando o utilizzando?Il comitato tecnico-scientifico italiano ha spiegato, nel dettaglio, il problema di questo genere di test: «».Il sito, che vendeva anche altri strumenti diagnostici e protettivi in qualche modo legati al coronavirus (dai termoscanner alle mascherine), aveva anche un numero di telefono di riferimento, con il prefisso della provincia di Napoli. Quello stesso numero di telefono era collegato ad un altro sito, Testcoronavirus.shop, anch'esso chiuso da qualche giorno. Come ha fatto notare David Puente, in quei due siti mancavano totalmente i termini e le condizioni d'uso, che sono obbligatorie proprio per definire l'accordo tra venditore e cliente. Per questo motivo è scattato il sequestro dei due siti da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.