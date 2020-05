Virus, studio di “Nature” rivela: «Origine naturale e iniziata con i pipistrelli, risale a 140 anni fa»

Il covid di oggi, in realtà, è antico. Antichissimo. L'origine del nuovo coronavirus è naturale, con una storia cominciata 140 anni fa nei pipistrelli. La ricostruisce la rivista Nature sul suo sito, mentre negli Stati Uniti prosegue la polemica sulla presunta nascita del virus in un laboratorio cinese. Citando ricerche recenti, Nature indica, come sue origini, che l'antenato del SarsCoV2 si sarebbe separato fra 40 e 70 anni fa dalla famiglia dei coronavirus dei pipistrelli.

