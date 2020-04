Nasce Italiasii, una app che aggrega tutte le notizie solidali utili per chi è in difficoltà

È online da oggi, disponibile da pc e su cellulari e tablet, il portale Italiasii (Sostegno Immediato Italiano), un modo innovativo per mettere in contatto velocemente, chi ha bisogno con chi vuole aiutare. Il sito da consultare: www.italiasii.it

Il progetto nasce dallo “spirito francescano” di aiutare i più deboli. Sei le sezioni attivate in prima istanza, in cui trovare informazioni utili a superare questo momento difficile per l’Italia, ma che resteranno a disposizione anche passata l’emergenza, nella cosiddetta ‘fase 2’: Cibo, Farmaci, Fede, Psiche, Istituzioni e Notizie

«ITALIASII - spiegano gli organizzatori dell’Associazione Papaboys - è un aggregatore di informazioni solidali, un modo semplice, veloce e pratico per fornire risposte concrete. Non raccogliamo fondi né gestiamo situazioni specifiche di emergenza in maniera diretta, facciamo solamente da tramite per aiutare chi ha difficoltà, anche a reperire informazioni di cui ha immediato bisogno».

Il database nazionale (aperte tutte le regioni) è in aggiornamento costante e presto sarà attivato anche provincia per provincia e paese per paese, in tutta la penisola.

Ultimo aggiornamento: 11:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA