Benedetta Rossi, ancora un trionfo: stravince la classifica dei video creator di Luglio 2020. E prepara una sorpresa

Ultimo aggiornamento: 25 Agosto, 07:29

. Non c'è comico, divulgatore o gattino che possa arrestarla. Continua, senza conoscere soste, il successo della foodblogger sui social. Con le su ricettecontinua a "strapazzare" gli altri youtuber e creatori di video. Infatti, i suo numeri sono da capogiro: secondo la classifica stilata daè ancora lei a mettere in riga tutti gli "avversari"., infatti, guida questa speciale classifica relativa al mese di luglio totalizzando più di 120 milioni di visualizzazioni su, quasi il triplo del secondo classificato. Al secondo posto i Me contro Te, seguiti da iPantellas. Sesti gli autogoal, ottavo Marco Montemagno, con i suoi video sul digital marketing, e 13esimo Ciccio Gamer. Staccatissimi tutti gli altri.Come dicevamo Benedetta Rossi non solo mette in riga i suoi contendenti, ma anche per quanto riguarda i video più visti, si aggiudica ben tre delle prime cinque posizioni. Sempre con numeri da capogiro.Benedetta Rossi, inoltre, ha appena finito il suo quarto libro di ricette, che sarà in libreria in ottobre, pubblicato da Mondadori Electa, e si prepara a tornare in televisione con la quarta stagione di ‘Fatto in casa per voi’, in onda da settembre su Real Time e Food Network.