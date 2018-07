© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un nuovo aereo con una forma decisamente originale: una balena sorridente. È il nuovo aereo, che ha effettuato il primo volo di prima ieri in Francia, a Blagnac, nel sud del Paese.Beluga XL è destinato a sostituire, dal 2019, l’attuale Beluga ST:però ci vorrà tempo. Non vedremo la ‘balena’ volare prima di 10 mesi, nei quali l’aereo dovrà essere sottoposto aIl design, molto originale, è stato scelto proprio dallo staff di Airbus:hanno infatti risposto ad un sondaggio in cui gli è stato chiesto di chiedere tra sei opzioni diverse. A ‘vincere’ è stato proprio il design della balena sorridente.