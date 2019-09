Non postate le foto dei bambini sui social, è pericoloso

. E' l'appello rivolto dal Codacons ai genitori di tutta Italia affinché, in occasione della riapertura delle scuole, non pubblichino sui social network le foto dei propri figli minorenni. «Oramai è diventata una abitudine condividere le foto dei propri figli al primo giorno di scuola, pubblicando immagini su tutti i social network - spiega il presidente Carlo Rienzi - Una prassi estremamente pericolosa, perché permette che le foto dei minori siano alla mercé di tutti e possano circolare in modo indiscriminato sul web ed essere utilizzate anche in modo illecito».



La pubblicazione di foto di minori, oltre a rappresentare un evidente rischio, viola anche le disposizioni vigenti in tema di privacy, tese a tutelare con particolare attenzione i bambini. La Convenzione di New York del 1989. Per questo il Codacons chiede ai genitori di prestare massima attenzione ed evitare di pubblicare sui social network le foto dei propri figli al primo giorno di scuola, ed invita gli utenti a segnalare casi di violazione delle regole di correttezza e rispetto dei minori.

