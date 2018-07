© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Miaè venuta da me, mostrandomi il tablet per farmi vedere cosa stava succedendo: non potevo credere ai miei occhi, il suo innocente, daquale è, che veniva chiaramente». È ancora sconvolta, una donna statunitense che vive nello stato del North Carolina, nel raccontare la scena a cui ha assistito mentre la figlia piccola giocava a, un videogame online molto in voga.Con 64 milioni di utenti attivi,consente a chiunque di costruire un proprio personaggio e di fare, virtualmente, azioni di ogni genere. In questo modo, però, l'avatar della bimba è stato vittima di due uomini e una donna. Metro.co.uk riporta il racconto di Amber: «I due uomini la stupravano a turno, la donna assisteva e dopo la violenza le è saltata sopra, lasciandola a terra prima di allontanarsi insieme a loro».Il caso di pedofilia virtuale ha fatto rapidamente il giro del mondo e anche glidi Roblox sono stati costretti a intervenire: «C'è stata una palese violazione delle norme di condotta da parte degli utenti, anche noi siamo indignati e sconvolti. Abbiamo aggiunto ulteriori misure di sicurezza per gli avatar di tutti gli utenti, in modo da evitare che si ripeta in futuro. I responsabili sono stati identificati e bannati».