Azienda cerca il volto per un robot e offre 115mila euro per la tua faccia

di Paolo Travisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una richiesta insolita, forse eticamente inquietante ma sicuramente ben retribuita quella pubblicata sul sito di Geomiq, società inglese che offre servizi ad aziende operanti nell'hi-tech. Ben 115.000 euro finiranno nelle tasche della persona che vorrà donare il proprio viso per un robot destinato all'assistenza domiciliare di persone anziane.Pochi e scarni i dettagli forniti: un indirizzo email (faces@geomiq.com) a cui inviare la propria candidatura e due caratteristiche fisiche indispensabili per accedere alla selezione. Un volto gentile e amichevole - scrivono sul loro sito - per il robot che entrerà in produzione. Ciò comporterà la riproduzione del volto umano prescelto, potenzialmente su migliaia di versioni di robot in tutto il mondo».Impossibile non ricordare celebri film di fantascienza come Blade Runner e Terminator, in cui distinguere il malvagio umano dal replicante o cyborg era difficile anche per chi quelle macchine le aveva create: l'uomo. Oppure la più recente serie tv Black mirror, dove l'umanoide viene riprodotto non solo nelle sembianze ma anche nel carattere e nelle preferenze, prendendo i dati sensibili dalle mail del soggetto in carne e ossa. Ma la Geomiq usa toni morbidi per non destare preoccupazioni in chi legge. Lo scopo dei robot sarà di agire come un amico virtuale per le persone anziane, e sarà messo in produzione il prossimo anno. Il nome dell'azienda di robotica che sta sviluppando il progetto segreto da cinque anni, non è rivelato: viene citato solo un fondo di base con sede a Shanghai, in Cina, che renderà l'umanoide disponibile molto presto.Ad oggi esistono diversi progetti di robot destinati all'assistenza di anziani anche in Italia, sviluppati dal CNR o dall'Istituto di biorobotica della Sant'Anna di Pisa