FaceApp mania, l'app che mostra come sarai da vecchio

di Alessio Esposito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti pazzi per FaceApp. L'applicazione per smartphone che modifica il volto degli utenti, mostrando la loro versione anziana, giovane o del sesso opposto, sta letteralmente spopolando sui social nelle ultime settimane. Da Fedez ad Aurora Ramazzotti , passando per i calciatori Papu Gomez ed Andrea Petagana, tantissimi vip stanno postando sui propri profili le loro foto "invecchiate". Una vera e propria mania, una moda che rende di diritto FaceApp l'applicazione dell'estate.Ma come funziona FaceApp? L'applicazione, disponibile sia per Android che iOS, è stata rilasciata nel 2017 ed è disponibile sia in versione free, che a pagamento. FaceApp è stata sviluppata dalla società russa Wireless Lab e funziona grazie a un sofisticato algoritmo che non si limita ad applicare un filtro sulla faccia degli utenti, ma ne analizza i tratti del viso e li trasforma. L'applicazione offre una vasta gamma di opzioni, ma la più gettonata è sicuramente la modalità "invecchiante", autentico fenomeno virale dell'estate 2019.