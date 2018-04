Apple Watch, rimossa l'app di Instagram: ecco cosa è successo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brutte notizie per chi utilizzaanche sull'. Il social network ha, di fatto, deciso di rimuovere l'app dallo smartwatch in seguito all'ultimo, il 39.0. Il problema, però, è che a due giorni dalle nuove politiche diriguardanti le app per, Instagram avrebbe dovuto adeguarsi ma non l'ha fatto.Dal 1° aprile, infatti, tutti gli aggiornamenti delle app perdevono essere basati sulK, mentre Instagram ha continuato a utilizzare la versione watchOS 1 SDK, per cui l'esecuzione delle app non avveniva in modo autonomo, ma attraverso l'iPhone collegato. Come riporta HDBlog.it , Instagram dovrà ora scegliere cosa fare in futuro: le versioni completamente nuove per le app (quella del social, essendo scomparsa del tutto, lo sarebbe a tutti gli effetti) dovranno far riferimento, ad una piattaforma di sviluppo ancora più recente, la