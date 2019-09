Svelato il nuovo iPhone 11: due fotocamere da 12 megapixel, sei colorazioni. Diretta

di Andrea Andrei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I rumors, come da tradizione, si sono rincorsi per mesi . Ed Apple giunge oggi all'evento di lancio dei suoi nuovi iPhone, che anche stavolta arriva dopo che alla grande fiera di Ifa a Berlino alcuni competitor, come Samsung e Lg, hanno presentato i propri ultimi modelli (per Huawei invece bisogna attendere il 19 settembre, quando a Monaco sarà lanciato il nuovo Mate 30).APPLE ARCADEL'apertura del keynote, che si tiene allo Steve Jobs Theatre, all'interno del campus Apple a Cupertino (California), è come al solito affidata al ceo Tim Cook, accolto dai consueti applausi scroscianti. Ma il ritmo è da subito serrato: la prima parte della presentazione riguarda, la piattaforma streaming della Mela dedicata ai videogiochi, che debutterà il 19 settembre. l'abbonamento costerà 4,99 dollari al mese.APPLE TV+La via di Cupertino è sempre più orientata verso i servizi, e lo dimostra l'annuncio dell'arrivo di la piattaforma video streaming con contenuti originali presentata in grande stile lo scorso marzo , per il primo novembre in oltre cento Paesi, sempre al costo, molto competitivo, di 4,99 dollari al mese. Inoltre, con l'acquisto dei nuovi dispositivi della Mela, un anno di abbonamento sarà incluso.IPADAbbandonate le piattaforme online, si comincia con i dispositivi. E si comincia dal nuovo iPad, una versione due volte più veloce della precedente, dotata di un display Retina da 10,2 pollici. Il sistema operativo, iPad OS, permette di modificare i video in tempo reale, di consultare più rapidamente i documenti, di avere un multitasking più efficiente. La novità è nei materiali: il nuovo iPad è composto al 100% di alluminio riciclato. Arriverà sul mercato il 30 settembre al prezzo di 329 dollari, ed è preordinabile da oggi.APPLE WATCH 5Arriva il turno di Apple Watch, la cui ultima versione immessa sul mercato ha implementato la funzione elettrocardiogramma. La nuova versione del dispositivo indossabile, implementa dei sensori che ne regolano la luminosità in base all'utilizzo (con , e che possono trasformarlo in una bussola. Ma le funzioni principali riguardano ancora l'aspetto medico: con Apple Watch ora è possibile effettuare con un solo tocco chiamate di emergenza internazionali. Anche il nuovo Apple Watch è composto al 100% di alluminio riciclato. C'è anche una versione in metallo e una in ceramica bianca, oltre una serie di nuovi cinturini in pelle. La versione in metallo dotata di solo Gps costerà 399 dollari, quella con Gps e sim card 499. La versione in alluminio con solo Gps costerà 199 dollari. I nuovi Apple Watch 5 arriveranno sul mercato il 20 settembre.IPHONEFinalmente si parla di iPhone. Tim Cook ricorda come gli iPhone abbiano il 99% di soddisfazione da parte dei clienti, la più alta sul mercato. Poi, alle sue spalle scorrono le immagini del nuovo iPhone 11, esteticamente molto simile ad iPhone XS Max, con due distinte fotocamere sul retro. Il display presenta ancora il "notch", la tacca in alto che contiene l'altoparlante e la telecamera frontale. Il dispositivo arriverà in sei colorazioni. Ha un display Retina da 6,1 pollici, il comparto audio supporta il Dolby Atmos. Monta due fotocamere da 12 megapixel, con uno zoom ottico dotato di grand'angolo. La fotocamera frontale, da 12 Mp, permette inoltre di realizzare dei video-selfie in slow motion. Gli iPhone 11 montano il nuovo chip made in Cupertino, A13 Bionic, fiore all'occhiello dell'azienda statunitense, che associata al software proprietario iOS permette di ottenere prestazioni di rara efficienza su uno smartphone.(in aggiornamento)