Jeff Bezos divorzia dalla moglie dopo 25 anni: potrebbe perdere il titolo di uomo più ricco al mondo

Jeff Bezos e sua moglie MacKenzie hanno deciso di divorziare dopo 25 anni. Lo ha annunciato lo stesso Bezos. «Abbiamo deciso di divorziare e continuare le nostre vite come amici. Ci riteniamo estremamente fortunati a esserci incontrati» afferma il patron di Amazon. «Se avessimo saputo che ci saremmo separati dopo 25 anni, avremmo rifatto tutto», aggiunge. «Abbiamo vissuto una splendida vita come coppia sposata e vediamo un magnifico futuro davanti come genitori (di 4 figli, ndr), amici, partner in iniziative e progetti, e come individui che inseguono avventure». «Anche se le etichette possono cambiare, rimaniamo una famiglia - conclude - e rimaniamo amici intimi».



Bezos però con il divorzio potrebbe perdere il titolo di più ricco del mondo. MacKenzie è stata una delle prime dipendenti di Amazon: la coppia si è incontrata alla banca D.E. Shaw, prima che Bezos fondasse Amazon. MacKenzie è una scrittrice e in un'intervista a Vogue del 2013 aveva parlato delle differenze fra lei e Bezos: personalità in contrasto che si completano, aveva detto.

