Sangiovanni, chi è il cantante di Amici. Vero nome e vita privata

Sangiovanni, concorrente dell'edizione 2020 - la ventesima - di Amici di Maria De Filippi. Il cantante è nato a Vicenza il 9 gennaio 2003, quando è entrato nella scuola di Amici era ancora minorenne. A farlo apprezzare dagli insegnanti sono stati gli inediti Gucci Bag, Lady e Tutta la Notte. Sangiovanni sui social: il suo profilo Instagam è questo QUI, mentre il suo profilo Facebook Sangiovanni Official è QUI.

Sangiovanni, vita privata

Il suo vero nome è Giovanni Pietro Damian, è uno studente del Liceo Fogazzaro di Vicenza, un istituto socio psico pedagogico (la stessa scuola di Madame). Vive con la famiglia a Grumolo delle Abbadesse. Il suo segno zodiacale è il Capricorno ed è alto 180 centimetri.

Sangiovanni, la fidanzata

Quando è entrato nella scuola di Maria De Filippi era ancora single ma qui ha incontrato la ballerina Giulia Stabile, i ragazzi si sono fidanzati. Lady èla canzone che lo ha lanciato, disco d'oro a marzo 2021 con oltre 35mila copie vendute.

Sangiovanni: perché ha scelto questo nome?

A quanto si sa il motivo per cui ha scelto il nome Sangiovanni dipende dal fatto che da sempre gli amici gli abbiano detto che non aveva la faccia da "santo", nonostante il suo vero nome fosse composto da nomi biblici.

La fidanzata Giulia ha vinto Amici

Sembrava essere proprio Sangiovanni il designato alla vittoria di Amici, edizione 2020, e invece è stata la sua fidanzata ad arrivare prima. «Oddio, che roba. Non ho capito che è successo...», continua a ripetere dopo che il televoto l'ha preferita a Sangiovanni. Nata a Roma nel 2002, Giulia inizia a ballare danza classica a 3 anni, in seguito approfondisce lo studio del modern ed entra a far parte della Nough Megacrew. Entra ad Amici fin dall'esordio di questa stagione (novembre 2020) ballando «TKN» di Rosalia e Travis Scott. Giulia, all'interno della scuola, ha fatto un percorso di crescita professionale, ma anche emotivo riuscendo a sviscerare il motivo delle sue insicurezze, anche grazie al rapporto proprio con Sangiovanni. Giulia con il Premio Tim è risultata l'allieva più votata dal pubblico in studio.

