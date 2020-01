Osteria senza oste, il vecchio casolare dei viandanti in Valdobbiadene

Nel cuore della Valdobbiadene esiste l'Osteria senza oste, di proprietà di Cesare De Stefani, titolare anche della Salumi De Stefani di Guia. Come arrivare all'Osteria senza oste: la mappa.



Cosa è l'Osteria senza oste, quale è la sua storia? Si tratta di un ritrovo per viandanti in un vecchio casolare nella zona del Prosecco. All'interno si trovano un frigorifero con bottiglie di vino di aziende del territorio, sopra in un cesto di vimini i formaggi porzionati e sotto vuoto come i salumi prodotti dalla famiglia De Stefani che ha avuto l'idea di creare quest'osteria dove ci si serve da soli e si paga lasciando un contributo volontario all'interno di una cassettina di legno. Non mancano però le vicissitudini: nel 2014 l'Osteria senza oste è stata oggetto delle attenzioni del Fisco, e così è arrivata una multa di 62mila euro dalll'Ufficio delle Entrate di Montebelluna.

