Elisabetta Casellati: chi è, biografia, marito, figli, carriera politica

Maria Elisabetta Alberti Casellati. Elisabetta Casellati, avvocato e politica italiana, è nata a Rovigo nel 1946. Si è sposata a Padova nel 1968 con il collega Giambattista (lei Alberti e lui Casellati, studio congiunto, da cui il cognome doppio), dal matrimonio sono nati due figli.

Chi è Elisabetta Casellati

Casellati ha origini calabresi, il padre Vincenzo è stato un partigiano durante la Seconda Guerra Mondiale e la madre Elvira Conforti era una maestra elementare. Elisabetta si è laureata in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Ferrara e specializzata in diritto canonico nella Pontificia Università Lateranense. È stata ricercatrice universitaria all'Università degli Studi di Padova ed esercitato la professione di avvocato matrimonialista, sempre a Padova.

La carriera politica

Fondatrice di Forza Italia nel 1994, quando scese in campo Silvio Berlusconi, nel suo curriculum ci sono sei elezioni a senatrice, sottosegretario alla Salute dal 2004 al 2006 e alla Giustizia dal 2008 al 2011, membro laico del Consiglio superiore della magistratura dal 2014 al 2018, prima donna al vertice di Palazzo Madama (il 24 marzo con 242 voti, è stata eletta Presidente del Senato, risultando il presidente più votato dal 1987), seconda nella storia della Repubblica a ricevere un mandato esplorativo per la formazione di un governo (è il 18 aprile 2018, quando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella le affida l'incarico).

Avvocato matrimonialista

Una vita da avvocato matrimonialista e rotale a Padova, fra i clienti vip il calciatore Stefano Bettarini e il regista Gabriele Muccino.

Marito e figli

I figli di Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giambattista Casellati sono Ludovica (avvocato) e Alvise Casellati (direttore d’orchestra). La figlia Ludovica nel 2005, quando la madre ricopriva l’incarico di sottosegretario del ministero della Salute, fu assunta come capo della sua segreteria. Ne nacque un acceso dibattito sull'opportunità della scelta, la legge, comunque, non lo vietava.

Curiosità su Elisabetta Casellati

Si potrebbe parlare dei due passaggi settimanali dal parrucchiere, a Padova da Best e a Roma da Liborio, per domare i capelli non perfettamente lisci. O dei suoi piatti preferiti: la pasta e fagioli che cucina a casa, la cacio e pepe che si fa cucinare al ristorante. Oppure di quando «va a dormire alle 2 di notte per leggere e correggere fino allo sfinimento tutti i discorsi, controllare ogni singolo post o tweet divulgato dal suo staff, studiare e ristudiare il dossier dell’indomani. Ma fra tutti gli aneddoti, spicca quello ambientato all’Università di Padova, dove incontrando gli studenti della “sua” Giurisprudenza, Alberti Casellati ricordò di aver sostenuto alla propria laurea una tesi opposta a quella del suo relatore.

risultati per "ELISABETTA CASELLATI"