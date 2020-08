Cincinnati, Berrettini si arrende a Opelka. Djokovic ai quarti

La ripartenza di Matteo Berrettini si ferma quasi subito. L'azzurro, n.8 al mondo, viene eliminato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, il torneo che ha segnato il riavvio del tennis maschile a livello mondiale. Il romano è stato battuto in due set dallo statunitense Reilly Opelka, n.39, con il punteggio di 6-3 7-6 (4). Sui campi di Flushing Meadows di New York, dove quest'anno si tiene il torneo che tra poco passerà il testimone come da tradizione agli Us Open, lo statunitense ha fatto leva sulla propria arma migliore, il servizio, mettendo a segno 19 ace e non concedendo a Berrettini nemmeno una palla break. Centra invece i quarti di finale Novak Djokovic, che si è imposto per 6-2 6-4 sull'altro statunitense Tennys Sandgren. Ultimo aggiornamento: 23:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA