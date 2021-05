Atp Lione, Musetti supera Bedene e approda in semifinale: ad attenderlo Tsitsipas

Lorenzo Musetti vince e conquista la semifinale dell'Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes-Lyon, il torneo Atp 250 su terra rossa con montepremi da 419.470 euro. L'azzurro - che attualmente è il n° 88 del ranking - ha superato oggi lo sloveno Aljaz Bedene (n° 55 del ranking) in due set per 6-3 7-6, conquistando la sua terza semifinale in carriera. Il match è durato un'ora e 34 minuti. Nel prossimo turno il 19enne di Carrara dovrà vedersela con il numero 5 al mondo, il greco Stefanos Tsitsipas.