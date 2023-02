Napoli pigliatutto: Osimhen è il calciatore del mese di gennaio

Napoli cannibale in campo e fuori: Victor Osimhen si aggiudica il premio Ea Sports Player Of The Month per il mese di gennaio da poco concluso. Il centravanti nigeriano è risultato il più votato dai tifosi sul sito della Lega Serie A, superando campioni del calibro di Paulo Dybala (Roma), Lautaro Martinez (Inter), Ademola Lookman (Atalanta) e Luis Alberto (Lazio). La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Cremonese, in programma domenica sera al Maradona.

«Con cinque gol in cinque gare, Nel mese di gennaio Victor Osimhen si è confermato un autentico Top Player, uno dei più forti attaccanti di tutto il panorama internazionale» ha dichiarato Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A. Il club azzurro fa incetta di premi in questo mese. Luciano Spalletti si era infatti aggiudicato il riconoscimento di allenatore del mese mentre sempre Osimhen aveva vinto il premio per il miglior gol di gennaio (contro la Roma).