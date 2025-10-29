Pisa-Lazio: le formazioni ufficiali, orario e dove vederla (tv e streaming). Il posticipo della 9a giornata

All'Arena Garibaldi si accendono i riflettori su Pisa-Lazio, partita valevole per la nona giornata di Serie A. I nerazzurri di Gilardino attraversano un momento molto complesso al ritorno nella massima serie: dopo otto giornate il Pisa è ancora privo di successi, con 4 pareggi e 4 sconfitte. Solo 5 i gol segnati (nessuno in casa), 12 quelli subiti e stato di forma che segna una serie negativa prolungata. Preoccupa anche il rendimento offensivo: la squadra toscana non ha ancora trovato la via del gol davanti al proprio pubblico, fallendo l'appuntamento con la rete in tutte le gare interne fin qui disputate.

La Lazio arriva invece al match sospinta dall'importante successo interno sulla Juventus, risultato che ha ridato fiato all'ambiente dopo settimane difficili. I biancocelesti vantano una situazione di classifica più serena (10° posto, 11 punti), e puntano ad accorciare sulle posizioni che contano. La formazione di Sarri è reduce da due risultati utili di fila e ha ritrovato solidità: sono 7 le reti incassate, con 4 clean sheet in 8 partite.