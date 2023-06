Tolosa e La Rochelle inarrestabili, volano in finale al Top 14 francese di rugby

SAN SEBASTIAN - Tolosa-La Rochelle sarà la finale del Top 14 francese, sabato 17 giugno alle ore 21, allo Stade de France a Parigi. E’ la riedizione del 2021, quando vinsero i tolosani. Le due corazzate del rugby francese si qualificano dominando le rispettive semifinali, giocate nel week-end allo stadio di San Sebastian, in Spagna, a pochi chilometri dal confine francese. Per La Rochelle, mai laureatosi campione di Francia, c’è la possibilità del “double” dopo la vittoria in Campions Cup.



PRIMA SEMIFINALE

Il Tolosa, dove non ha giocato l’azzurro Ange Capuozzo ancora infortunato, travolge il Racing Parigi 41-14, segnando 5 mete a 2.

E’ lo scarto più ampio in una semifinale da quando esiste la formula del Top 14 nel campionato francese. La pazienza e il cinismo dello Stade Toulosain soffocano il gioco più espansivo ma inefficace dei parigini, tanto che dopo un’ora il risultato è 34-0 e la qualificazione ampiamente ipotecata. Per Tolosa mete di Lebel, Meafou, Roumat, Retiére, Cros, 5 trasformazioni e 2 calci dell’estremo-cecchino Ramos. Per il Racing mete di Fickou e Diallo, 2 trasformazioni della stella scozzese Russell.

SECONDA SEMIFINALE

La Rochelle batte 24-13 il Bordeaux-Bégles dell’azzurro Federico Mori, non schierato nei play-off. Partita senza storia anche questa. La Rochelle schiera lo stesso XV che ha battuto in rimonta il Leinster nella finale di Champions Cup. Con la fisicità domina le fasi di combattimento nel primo tempo, chiudendolo in vantaggio 21-3. Al calcio con cui Jalibert apre le marcature al 5’ per il Bordeaux, gli uomini di Ronan O’Gara rispondono con le mete trasformate di Leyds (9’) in seconda fase da mischia, Bourgarith (22’) e Boudehent (38’) a seguito di percussioni. Trasforma sempre Hastoy. Nella ripresa un calcio di Jalibert (44’) e una meta tecnica del Bordeaux (49’) per crollo del maul, con conseguente cartellino giallo a Boudehent, sembrano riaprire il risultato (21-13). Ma il Bègles non approfitta della superiorità. La Rochelle gestisce il vantaggio, lo amplia con il primo piazzato a segno di Hastoy (69’) dopo un errore e conduce in porto il match.