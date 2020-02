Top12, le designazioni arbitrali: Chirnoaga dirige Rovigo-Piacenza, a Piardi Lazio-Mogliano

ROMA Il Cnar ha reso note le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata del Peroni TOP12, in calendario sabato prossimo. Si parte alle 14 con il testa-coda tra Rovigo e Lyons che sarà diretto da Gabriel Chirnoaga. Alle 14.30 il Colorno ospiterà il Calvisano con direzione di gara affidata a Schipani, mentre il San Donà affronterà le Fiamme Oro nel match diretto da Gnecchi. Alle 15 in programma le altre tre partite con la Lazio che ospita il Mogliano con direzione di gara affidata a Piardi, Riccardo Angelucci arbitrerà Medicei-Petrarca, mentre l’arbitro di Viadana-Valorugby sarà Federico Boraso.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Ore 14 FEMI-CZ Rovigo - Sitav Rugby Lyons Arb. Gabriel Chirnoaga (Roma) AA1 Dante D’Elia (Bari), AA2 Francesco Russo (Milano) Quarto Uomo: Eugenio Scrimieri (Milano). Ore 14.30 HBS Colorno - Kawasaki Robot Calvisano Arb. Vincenzo Schipani (Benevento) AA1 Clara Munarini (Parma), AA2 Lorenzo Imbriaco (Bologna) Quarto Uomo: Alfonso Poggipolini (Bologna) Lafert San Donà - Fiamme Oro Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia) AA1 Francesco Meschini (Milano), AA2 Filippo Bertelli (Brescia) Quarto Uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza) Ore 15 Lazio 1927 - Mogliano 1969 Arb. Andrea Piardi (Brescia) AA1 Emanuele Tomò (Roma), AA2 Franco Rosella (Vicenza) Quarto Uomo: Gianluca Bonacci (Roma) Toscana Aeroporti I Medicei - Argos Petrarca Arb. Riccardo Angelucci (Livorno) AA1 Matteo Liperini (Livorno), AA2 Fabio Arnone (Pisa) Quarto Uomo: Giuseppe Ruta (Perugia) IM Exchange Viadana 1970 - Valorugby Emilia Arb. Federico Boraso (Rovigo) AA1 Andrea Spadoni (Padova), AA2 Simone Boaretto (Rovigo) Quarto Uomo: Stefano Rebuschi (Rovigo)