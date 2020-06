Sergio Parisse campione "eterno", a 37 anni firma un'altra stagione al Tolone

TOLONE - Il capitano e terza linea centro della nazionale italiana di rugby Sergio Parisse, recordman di cap azzurri con 142, continua a stare sulla breccia a livello internazionale. A quasi 37 anni ha firmato per un'altra stagione al Tolone, nel Top 14 francese. Il club rossonero ha ufficializzato l'accordo annuale oggi insieme a quello sottoscritto con altri dieci giocatori, fra i quali il capitano della nazionale francese Charles Ollivon per cinque stagioni.



Continua quindi la grande carriera del campione italiano, nato a La Plata (Argentina) il 12 settembre 1983, dove si era trasferito da L'Aquila il padre Sergio senior, anch'egli rugbista, per motivi di lavoro. A livello senior Parisse ha iniziato per quattro stagioni al Benetton Treviso (due scudetti), poi per altre quattordici allo Stade Francais (altri due scudetti e una Challenge Cup). Dalla scorsa stagione il terza linea è passato al Tolone.



Il rinnovo presuppone la sua presenza anche per i futuri impegni dell'Italia, con la quale dovrebbe giocare la partita di addio in ottobre, nel match di recupero del Sei Nazioni contro l'Inghilterra a Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA