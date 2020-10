Sei Nazioni: 12 debuttanti su 28 nell'Inghilterra anti Italia, Sexton ko per l'Irlanda

LONDRA. Dodici debuttanti nei 28 convocati dall’Inghilterra per il recupero del Sei Nazioni con l’Italia il 31 ottobre a Roma. Mentre il Leinster (sabato a Treviso) e l’Irlanda (il 24 ottobre sfiderà gli azzurri a Dublino) perdono non si sa per quanto tempo la stella Jonathan Sexton, infortunatosi ai legamenti del ginocchio nel primo match di Pro 14 contro i Dragons.



Parte con la notizia delle due rivali relativamente indebolite la campagna autunnale della Nazionale italiana di rugby, che domani (martedì 6 ottobre) alle ore 13 diramerà i primi convocati per i due recuperi del Sei Nazioni e i successivi impegni dell’Otto Nazioni (Scozia, Figi, Francia e la finale).



Il ct dell’Inghilterra Eddie Jones è stato costretto a chiamare tanti debuttanti per l’impossibilità di convocare atleti dai 4 club impegnati nei play-off della Premiership (Exeter, i Wasps di Matteo Minozzi, Bath, Bristol) e due club che devono giocare un recupero dell’ultimo turno di regular season (Sharks e Worcester). Inoltre ha perso per infortunio i big Courtney Lawes (2ª linea) e Manu Tuilagi (centro).



Ecco i 28 convocati, con l’asterisco i debuttanti.

TREQUARTI

Ali Crossdale, Saracens*

Elliot Daly, Saracens

Fraser Dingwall, Northampton Saints*

Nathan Earle, Harlequins*

Owen Farrell, Saracens

George Ford, Leicester Tigers

Piers Francis, Northampton Saints

George Furbank, Northampton Saints

Willi Heinz, Gloucester

Joe Marchant, Harlequins

Jonny May, Gloucester

Alex Mitchell, Northampton Saints*

Ollie Thorley, Gloucester*

Ben Youngs, Leicester Tigers



AVANTI

Jack Clement, Gloucester*

Alex Dombrandt, Harlequins*

Ellis Genge, Leicester Tigers

Jamie George, Saracens

Joe Heyes, Leicester Tigers*

Maro Itoje, Saracens

Simon Kerrod, Harlequins*

Lewis Ludlow, Gloucester*

Alex Moon, Northampton Saints*

David Ribbans, Northampton Saints*

Jack Singleton, Gloucester

Billy Vunipola, Saracens

Mako Vunipola, Saracens

Mark Wilson, Newcastle Falcons