Rugby Sei Nazioni diretta live oggi 11 marzo

Italia-Galles 3-22

Primo tempo

Azzurri non pervenuti nel primo tempo contro il Galles che nelle prime tre partite del Sei Nazioni aveva segnato solo 3 mete, mentre oggi ha raddoppiato in 40 minuti: 3-22 al the. Ammutoliti i 60mila fedeli dell'Olimpico, anche i diecimila tifosi gallesi che non si attendevano tanti regali.

Proprio non si è visto nulla di quanto sperato e si è invece visto tutto di quanto temuto: se l'Italia ha anche una piccola responsabilità nel pronostico, perché questo match è stata annunciato effettivamente in equilibrio, il gioco ne risente. Giocatori contratti, anche quelli più talentuosi come Allan e Garbisi, giocatori tecnicamente non all'altezza come Bruno quando le fasi ingarbugliano, scelte tattiche incomprensibili che dovevano essere archiviate e che invece sbucavano da ogni dove. Soprattutto non si è capito perché si sia con insistenza manovrato come se Ange Capuozzo fosse in campo mentre l'estremo azzurro è restato infortunato a Tolosa. I gallesi non sono dei fenomeni, ma non cancellano l'ortodossia del gioco: quattro occasioni da meta e ne hanno segnate tre. L'italia ne ha costruito almeno due, ma non ne ha marcato alcuna.

E poi due delle meti gallese sono nate da un nostro possesso gettato al vento. Di nuovo 19 punti di scarto nella prima parte della partita. Questione di maturità? Sì, ma anche i gallesi hanno giocatori ventenni alle prime armi nel Torneo. Fischetti, Lamaro, Nicotera hanno cercato di metterci una pezza, ma intanto passava il tempo e non cavavamo un ragno del buco eccetto un penalty al 15' trasformato da Allan.

Le formazioni

Italia: 15 Tommy Allan, 14 Edoardo Padovani, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Pierre Bruno, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro (cap.), 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolo Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti

A disp. 16 Luca Bigi, 17 Federico Zani, 18 Marco Riccioni, 19 Edoardo Iachizzi, 20 Giovanni Pettinelli, 21 Manuel Zuliani, 22 Alessandro Fusco, 23 Luca Morisi

Allenatore Kieran Crowley

Galles: 15 Liam Williams, 14 Josh Adams, 13 Mason Grady, 12 Joe Hawkins, 11 Rio Dyer, 10 Owen Williams, 9 Rhys Webb, 8 Taulupe Faletau, 7 Justin Tipuric, 6 Jac Morgan, 5 Dafydd Jenkins, 4 Adam Beard, 3 Tomas Francis, 2 Ken Owens (cap.), 1 Wyn Jones

A disp. 16 Scott Baldwin, 17 Gareth Thomas, 18 Dillon Lewis, 19 Rhys Davies, 20 Tommy Reffell, 21 Tomos Williams, 22 George North, 23 Louis Rees-Zammit



Arbitro: Damon Murphy (Australia)

Guardalinee: Karl Dickson (Inghilterra), Chris Busby (Irlanda)

TMO: Joy Neville (Irlanda)

Grazie al Cielo non è vero che oggi all’Olimpico contro il Galles siamo favoriti, vaticinio che nel Sei Nazioni equivarrebbe ad annunciare la scoperta della pietra filosofale. È vero tuttavia che mai come questa volta l’Italia è chiamata a vincere, è obbligata a imporsi sui Dragoni precipitati al loro minimo storico, pallido ricordo dei campioni che il Torneo lo misero di nuovo in bacheca giusto nel 2019. Per gli allibratori, i gallesi vinceranno, ma lo scarto assegnato è di appena 3 punti, un calcio piazzato, un drop, il minimo, insomma.



PRESSIONE

Per le 118 partite precedenti del Championship, in altre parole, il pronostico non era mai stato così equilibrato, così poco sfavorevole per gli azzurri, così carico, al tempo stesso, di pesantissime responsabilità per il ct Crowley e per il capitano Michele Lamaro, romano e romanista che giovedì sera all’Olimpico ha incassato i complimenti persino di Mourinho. Italia e Galles sono ancora a bocca asciutta (3 ko su 3), anche se gli italiani sono davanti in classifica grazie a un punto di bonus difensivo. E assai difficilmente Italia e Galles strapperanno vittorie in trasferta rispettivamente a Edimburgo e Parigi nel quinto e ultimo turno. Ergo, quella odierna è la partita che assegna l’utensile più inviso, il cucchiaio di legno (tutte sconfitte).

L'impresa di un anno fa - La scintilla della revoluzione

Su quale squadra è allora la maggiore pressione per il match più importante dell’anno, ché il Mondiale in autunno sarà tutta un’altra storia? «Per noi è una partita come le altre, una tappa del nostro percorso di crescita. Non abbiamo cambiato di una virgola il nostro approccio: pensiamo solo a mettere in pratica il meglio possibile il nostro piano di gioco certi che la vittoria può essere frutto solo di una prestazione eccellente» hanno ripetuto come un mantra sia il ct sia il condottiero “Mitch”, mentre quella vecchia volpe dell’allenatore dei gallesi, il kiwi Warren Gatland, ha detto «di non ricordare un’Italia così forte e anche così spettacolare».

Con le tenaglie e millanta insistenze, da Lamaro è stato possibile estrarre una leggerissima ammissione («Eh sì, abbiamo capito che “fuori” c’è molta attesa e non è che non ne terremo conto») e una granitica certezza: «Mancherà Ange (Capuozzo, ndr) ed è vero che lui, così “elettrico”, ha contribuito molto a innervare i nostri nuovi piani di attacco che hanno riscosso tanti entusiasmi, ma al suo posto giocherà un veterano brillante come Tommy (Allan, ndr), al 70° cap, una sicurezza. Stiamo costruendo un gruppo con una precisa identità, un gruppo che ha più forza dell'unione dei singoli, un gruppo che ha dimostrato di non cedere anche quando il divario si è fatto pesante».

Vediamo, a proposito di aspettative, che effetto faranno gli almeno 60mila fedeli nello stadione fra i quali 10mila mila in maglia rossa con le tre piume bianche del principe nero. Il pallone, sceso dal cielo fino allo Stadio dei Marmi con i parà della Folgore, sarà recapitato al centro del prato a passo di carica dalla Fanfara dei Bersaglieri: insomma, l’ambiente sarà parecchio caldo, con la promessa, sempre di Lamaro, che questa volta i primi venti minuti non serviranno agli avversari per scavare un divario poi complicato da colmare. Sostituito l’elfo Ange Capuozzo con il “quadrato” Allan, il ct Crowley non ha toccato il resto della formazione che ha dato filo da torcere agli irlandesi: quindi fosforo dalla mediana Garbisi-Varney e muscoli, invero eleganti, dei fratelli Cannone.

E placcaggi senza sosta di Brex e Negri, perché la difesa è tutto per questa squadra votata all’attacco. Un anno fa Cardiff l’impresa che arrivò come la più miracolosa delle epifanie, poi la conferma che quella vittoria è stata solo la scintilla della rivoluzione azzurra che oggi deve mandare al diavolo il pronostico.



Under 20: a Treviso prima vittoria dell’Italia, Galles ko 29-25

Il Programma

IV turno (SkySport, NowTv e, solo Italia, Tv8): oggi Italia-Galles alle 15.15; Inghilterra-Francia alle 17.45; domani: Scozia-Irlanda alle 16.

La classifica

Irlanda (+51) p. 15; Scozia (+23) p. 10; Inghilterra (+21) p. 10; Francia (+3) p. 10; Italia (-36) p.1; Galles (-62) p. 0.