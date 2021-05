Rugby Rovigo: saluto a sorpresa dei tifosi alla squadra e arrivo di Coetzee

ROVIGO - I tifosi della FemiCz Rugby Rovigo non sono stati ammessi alla semifinale d'andata del campionato Peroni Top 10 di rugby, oggi alle ore 18 a Calvisano. La società bresciana ha scelto di giocare a porte chiuse, nonostante il nuovo decreto ministeriale emanato venerdì consenta di ospitare sugli spalti fino a 1.000 spettatori, perché non ha avuto il tempo per organizzarsi. Ma le Posse Rossoblù non si sono rassegnate a non partecipare all'evento. Così ha fatto una sorpresa alla squadra andandola a salutare alla partenza dallo stadio Battaglini.

Verso le 13,30 il pullman, uscito dal parcheggio degli spogliatoi, è stato fermato dopo la svolta a destra lungo via della Costituzione, davanti alla sede della club house. Capitan Matteo Ferro e il tecnico Umberto Casellato sono scesi a salutare tra gli abbracci e gli incitamenti. Striscioni, bandiere e fumogeni hanno fatto fa cornice al saluto, apprezzato da tutti i giocatori, che poi hanno inviato ai tifosi un video girato durante il viaggio verso Calvisano.

Nel frattempo l'ex ct degli Springboks Allister Coeetzee, prossimo allenatore dei Bersaglieri, è arrivato a Rovigo per discutere e firmare il contratto. Si trova all'hotel Cristallo, in quarantena dopo il viaggio dal Sudafrica.