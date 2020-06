La Rugby Rovigo saluta 13 giocatori, inatteso il "taglio" del mediano di mischia Piva

ROVIGO - La FemiCz Rugby Rovigo ha comunicato i 13 giocatori che la prossima stagione non faranno più parte della rosa. Sono tutti nomi risaputi, tranne quello del mediano di mischia Gianmarco Piva, dato finora sempre nel gruppo. Rovigo perde quindi anche lui, dopo i due piloni titolari, Odiete, l'assistente per la mischia Properzi e altri nomi importanti.



IL COMUNICATO DELLA FEMICZ ROVIGO





La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta comunica ufficialmente che i giocatori James Ambrosini, Marcello Angelini, Nicolò D’Amico, Miguel Leiger, Luciano Lisciani, Enrico Mario Liut, Maile Mamao, Fabio Michelotto, Daniel Mienie, Julien Nibert, David Odiete, Federico Pavesi e Gianmarco Piva non faranno parte della rosa per la Stagione 2020/21.



A tutti vanno i più sinceri ringraziamenti del Club per l’impegno dimostrato e per aver sempre onorato la maglia rossoblù in ogni partita disputata. Un grande in bocca a lupo a tutti per il futuro.









“Come la società, ringrazio anche io tutti i giocatori che ci hanno aiutato durante questa stagione seppur breve.” - commenta coach Umberto Casellato - “Tutti hanno contribuito a raggiungere degli ottimi risultati e a creare un gruppo molto forte. Ringrazio dunque, chi non ha fatto neanche un minuto come Mamao e chi invece è rimasto con noi per alcuni anni. Speriamo di avergli fatto capire cosa vuol dire indossare la maglia rossoblù e che portino sempre con loro in qualsiasi altra società i valori che questa trasmette.”



