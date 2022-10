Terremoto alla FemiCz Rugby Rovigo: addio Allister Coetzee in panchina Alessandro Lodi

ROVIGO - Terremoto alla FemiCz Rugby Rovigo. Allister Coetzee alla ripresa del campionato Peroni Top 10, sabato 12 novembre a Padova contro il Petrarca, potrebbe non essere più l’allenatore rossoblù.

Il tecnico sudafricano in occasione della settimana di sosta ha lasciato Rovigo per motivo personali. Ma sembra che dietro ci sia anche un dissenso con il club sui compensi di inizio stagione, quando la preparazione è stata affidata ai suoi assistenti. Proprio loro oggi riprenderanno gli allenamenti con la squadra. La voce che circola è che la squadra potrebbe essere affidata ad Alessandro Lodi, assistente per i trequarti, per le prossime due settimane, se la situazione si sbloccherà, o fino al termine della stagione, se non si risolverà.

Al proposito l’ufficio stampa rossoblù ieri alle 22,24 ha convocato una conferenza stampa per oggi alle ore 16 «riguardo il futuro della società». Un orario inusuale, che fanno presagire la gravità e l’urgenza della situazione. Oggi sapremo, probabilmente, il destino di Coetzee.