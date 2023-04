ROVIGO - Otto Bersaglieri sopra i mille minuti giocati alla vigilia delle sfide decisive del peroni Top 10 di rugby. Lo staff della FemiCz Rovigo non è preoccupato dal dato, ritenuto fisiologico dopo 20 partite (16 di campionati, 4 di Coppa Italia) e 1600’ potenziali.

«La squadra sta bene - conferma il team manager Antonio Romeo - Nessun infortunato dopo il Cus Torino. Tutta la rosa si sta allenato per la gara di domenica a Mogliano, a parte i lungodegenti Borin, Lugato, Ruffato, Sarto e Lorenzo Elettri via con l’Italia under 19 (ieri ha battuto il Galles 34-24, fra gli azzurri anche il rodigino Lorenzo La Terza, del Petrarca). A minutaggio siamo messi bene. Lindsay e Chillon l’ultimo turno hanno riposato, Ferrario è entrato nel finale. Il torneo ha avuto varie soste e dopo le prossime due gare ce ne sarà un’altra».

Inoltre la delusione per la mancata finale di Coppa Italia è stata compensata sabato da un Petrarca-Valorugby 51-42 dove le due rivali play-off si sono ulteriormente spremute: 7 assenti per infortunio negli emiliani, i padovani hanno per squalifica il pilone Hughes nelle sfide con Viadana e Fiamme Oro. Ma la forza della panchina del Petrarca ha impressionato, sarà l’arma in più anche nei play-off.

Play-off per raggiungere i quali ai rossoblù chiedeno alla matematica ancora un punto. Da fare domenica a Mogliano, quando i trevigiani festeggeranno proprio contro Rovigo il decennale dello storico scudetto 2013 con Umberto Casellato in panchina, che sarà allo stadio “Quaggia”. In realtà l’obiettivo del Rovigo è finire la stagione regolare al primo posto. Quindi servono due vittorie a Mogliano e in casa con il Colorno che, se nel 17° turno batte Calvisano e le Fiamme Oro perdono a Reggio, può arrivare a Rovigo già matematicamente qualificato per la semifinali. Che a quel punto sarebbe quasi certamente FemiCz Rovigo-Hbs Colorno.

Tornando ai mister “mille minuti” rossoblù, ecco chi sono: 1) Ferrario 1533’; 2) Montemauri 1357’; 3) Stavile 1309’; 4) Steolo 1135’; 5) Casado Sandri 1123’; 6) Lindsay 1087’; 7) Chillon 1050’; 8) Van Reenen 1017’. Appena sotto Lertora (926’) .

IL PREMIO AL SINDACO

Chiude la Top 10 dei più utilizzati Andrea Bacchetti (862’) premiato mercoledì sera al Kalle’s Bar di Borsea dalle Posse Rossoblù per il bersagliere di giornata vinto contro Torino (doppietta). A quasi 35 anni per Bak una stagione a cui brindare, proprio con la birra Vojo del premio. Come regalo ha ricevuto dai tifosi, e indossato, anche una fascia tricolore, perfettamente calzante con il soprannome con il quale è conosciuto: “ Il sindaco”