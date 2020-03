Non solo Benetton Treviso e Zebre: il Coronavirus ferma tutto il Pro 14 di rugby

DUBLINO. Si ferma anche il rugby internazionale, dopo che tre alcune partite dei Sei Nazioni erano state rinviate: Irlanda-Italia, Italia-Inghilterra e Francia-Irlanda. Sabato dell'ultimo turno si giocherà solo Galles-Scozia.



La stagione corrente di Guinness Pro14,

l'ex lega celtica a cui per l'Italia prendono parte Benetton

Treviso e Zebre Parma, è stata infatti sospesa a causa del diffondersi del

Covid-19. Le due franchigie italiane erano avevano già visto rinviate le proprie partite, a causa della politica di prevenzione adottata dal Governo. Ora si fermano tutte, anche le squadre di Galles, Scozia, Irlanda e Sudafrica che compongono il torneo.



In una nota, il Board del torneo viene spiegato che «Pro14 è

una manifestazione internazionale, i viaggi oltre confine sono

inevitabili e questo comporta delle situazioni uniche. I Governi

dei paesi delle federazioni coinvolte nel torneo hanno già posto

in essere chiare direttive e restrizioni circa attività

pubbliche e, di conseguenza, la decisione di sospendere la

competizione risulta appropriata.



È nel migliore interesse di

tutti che in questo momento le partite non vengano disputate. La

salute e la sicurezza di tutti i nostri giocatori, squadre,

staff e tifosi è cruciale ed è nel miglior interesse di tutti

che non si disputino partite in questo momento. La sospensione

rimarrà oggetto di costante revisione». Ultimo aggiornamento: 19:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA