Rugby, Mondiali: l'azzurra Sara Tounesi squalificata 12 partite per un morso alla mano di una giapponese

L'azzurra Sara Tounesi è stata squalificata 12 partite «per aver morsicato la mano di un'avversaria (la giapponese Nagata)» durante il match di domenica a Auckland vinto dall'Italia 21-8 che ha così conquistato per la prima volta l'accesso ai quarti di finale dei Mondiali. Al 65' (sul punteggio 11-8 per l'Italia) la numero 7 giapponese - questa la difesa dell'azzurra - le ha più volte messo una mano sulla faccia durante un raggruppamento mentre l'italiana stava difendendo il pallone e chiamando il sostegno delle compagne per passarle il pallone.

L'arbitra irlandese Cogger-Orr non si è accorta di nulla e così le guardalinee e il Tmo, l'arbitro alla moviola, esplicitamente dedicato alla sorveglianza di questi episodi. La giapponese ha comunque fatto vedere la mano all'arbitra che ha notato un arrossamento della pelle ma non segni dei denti (le giocatrici hanno il paradenti solo nell'arcata superiore). In campo non è stata insomma presa alcuna decisione, poi il Giappone ha citato la Tounesi e un comitato disciplinare indipendente presieduto da Christopher Quinlan e composto da Brenda Heather-Latu (Samoa) e Ofisa Tonu'u (Nuova Zelanda) ha "considerato tutte le prove, comprese quelle della giocatrice vittima, di Sara Tounesi e del filmato dell'incidente e ha ha ritenuto che l'infrazione meritasse un cartellino rosso e, di conseguenza, ha accolto il reclamo. Il comitato ha deciso che la punizione iniziale appropriata fosse nella fascia media (18 partite), ma, considerate le attenuanti (nessun danno alla giapponese e la carriera senza precedenti dell'italiana) ha ridotto la sanzione a 12 partite". Che sono sempre tante in queste circostanze.

L'Italia potrebbe fare appello per ridurre la squalifica.

Sara Tounesi, di Cremona, 27 anni, seconda linea del Romagnat (Francia), studentessa di Lingue, 27 presenze in azzurro, inizierà a smaltire la qualifica saltando Italia-Francia, i quarti di finale di sabato ai Mondiali, traguardo mai raggiunto da una nazionale azzurra.