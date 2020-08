Marco Fuser "tagliato" dal Benetton vola in Premiership inglese a Newcastle

LONDRA - Il seconda linea trevigiano Marco Fuser, "tagliato" per la prossima stagione dal Benetton Treviso, approda nel massimo campionato inglese. Giocherà con i neopromossi Newcastle Falcons, l'ex club di Jonny Wilkinson. Ha firmato un contratto biennale. Ne dà notizia lo stesso club nel suo sito.



Fuser ha 29 anni, ha giocato 33 volte in nazionale e 119 volte nel Benetton Treviso, fra Pro 14 e coppe europee. Ha debuttato in azzurro nel 2012, la sua ultima apparizione risale al 2008. In campionato ha militato una stagione con il Mogliano. In Premiership sfiderà gli altri azzurri Matteo Minozzi, ala-estremo padovano dei Wasps, Michele Campagnaro, centro veneziano degli Harlequins, Jake Polledri, terza linea del Gloucester.



Il director of rugby del Newcastle Dean Richards spiega così l'acquisto: "Marco ha militato ad un consistente alto livello per buona parte del decennio. Ci aiuterà a portare a quel livello il nostro pacchetto di avanti",