Rugby Italia diretta live: oggi a Parma sfida all'Uruguay, in vista la prima vittoria degli azzurri dopo due anni di digiuno

L’Italia del rugby tornerà oggi alla vittoria dopo 16 ko consecutivi e a 2 anni e 55 giorni dall’ultima affermazione. Il successo sull’Uruguay al nuovo “Lanfranchi” di Parma da 4mila posti, calcio d’inizio alle 14 (diretta live SkySport Arena e Tv8), è così annunciato che i bookmaker lo quotano solo con almeno 30 punti di scarto.

Del resto a Padova la settimana scorsa l’Italia “A” (la seconda squadra azzurra) ha mazzolato i sudamericani 31-13. Poi è vero che di quei “Teros” (la pavoncella ricamata sulle maglie) oggi ne ritroviamo solo 6, ma, insomma, il rugby non prevede sorprese quando la 14a squadra al mondo affronta la 17a, il che spiega anche il lungo digiuno dell’Italia che dai Mondiali 2019 ha affrontato – causa Covid – solo nazioni della Top 10 del ranking. Così oggi per il capitano Lamaro e per il ct Crowley è arrivata anche la rara circostanza di giocare col favore del pronostico e con l’obbligo di brillare nel punteggio e nel gioco «per continuare a costruire l’identità di un gruppo che contro l’Argentina non ha confermato i primi progressi evidenziati pur nella pesante sconfitta con gli All Blacks. Penseremo a fare poche cose, ma bene, “sfaldando” ogni iniziativa dell’Uruguay», ha detto Lamaro (foto). Il neocondottiero azzurro ritroverà poi gli stessi sudamericani tra due anni alla Coppa del Mondo in Francia: altra ragione per mettere fin da oggi le cose in chiaro.

Debutta l'ala Pierre Bruno

Debutta finalmente l’ala genovese Pierre Bruno, 25 anni, delle Zebre, due scudetti col Calvisano, fra i rari finisseur italiani capaci di cavare mete dalle rape. Partono dalla panchina gli altri due esordienti equiparati: il tallonatore neozelandese-tongano Hama Faiva, 27 anni, e l’ala fijiana, Ratuva Tuvayara, 31 anni, entrambi del Treviso. L'arrivo di equiparati (stranieri senza ascendenti italiani che possono giocare in azzurro perché hanno trascorso almeno tre stagioni consecutive in club italiani) e oriundi torna a intensificarsi nel gruppo della nazionale: una scorciatoia che penalizza i giovani italiani? Forse, , anzi sicuramente, ma c'è pure la stringente esigenza di fare risultati e ci sono ruoli, soprattutto fra gli avanti, soprattutto in prima linea, che non hanno ancora abbastanza candidati di qualità. E poi lo fanno tutti, anche le grandi: la Scozia è diventata una colonia sudafricana, mentre la magna Irlanda che ha surclassato sabato scorso gli All Blacks ha ben quattro neozelandesi in formazione. Quattro.

Dopo questa eterna traversata del deserto costellata solo da sconfite, la vittoria sull'Uruguay diventerà l'oasi per gli azzurri che ritrovaranno un po' di fiducia e di confidenza prima di ripartire in febbraio per una nuova e durissima traversata: il Sei Nazioni, di nuovo squadra che guardano dagli attici gli italiani a pianterreno.

Paolo Ricci Bitti

L'iniziativa

Per l'ultima gara del 2021, e a pochi giorni dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, gli azzurri scenderanno in campo con un nastro rosso al polso destro, per testimoniare il proprio impegno contro ogni discriminazione di genere e per invitare tutte le Società d'Italia impegnate sul campo domenica a fare altrettanto.

Le formazioni

Parma, Stadio “Sergio Lanfranchi” - sabato 20 novembre, ore 14

Autumn Nations Series, Test Match - diretta Sky Sport Arena e TV8

Italia: Padovani; Bruno, Brex, Morisi, Ioane; Garbisi, Braley; Steyn, Lamaro (cap), Negri; Ruzza, Fuser; Nemer, Bigi, Fischetti. A disp. Faiva, Traorè, Ceccarelli, Sisi, Licata, Fusco, Canna, Tavuyara. All. Crowley

Uruguay: Silva; Favaro, Perez, Freitas (cap), Mieres; Etcheverry, Inciarte; Diana, Civetta, Ardao; Leindekar, Dosantos; Arbelo, Kessler, Sanguinetti. A disp. Gattas, Peculo, Benitez, Magno, Lamanna, Ormaechea, Vinals, Alonso. All. Meneses

Arbitro: Evans (Galles)

Tmo: Whitehouse (Galles)