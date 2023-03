Rugby Sei Nazioni Scozia - Italia 0-0 diretta live oggi: azzurri a Murrayfield per evitare il cucchiaio di legno. Menoncello out

Rugby Italia Scozia Sei Nazioni oggi diretta live

dal nostro inviato

EDIMBURGO Nubi scure, basse e cariche di pioggia gelida: la Scozia ha accolto così l’Italia che aveva portato la Primavera in Inverno nelle prime tre giornate del Sei Nazioni, salvo poi infeltrirsi nel match clou della stagione cadendo malamente con il Galles all’Olimpico. Vero, gli azzurri avevano perso anche con Francia, Inghilterra e Irlanda, ma che magnifiche sconfitte, che elogi da tutta Ovalia.





Adesso invece a che punto siamo della ripartenza della nazionale nella storia del Torneo?

Marcatori

Formazioni

Scozia: 15 Ollie Smith, 14 Kyle Steyn, 13 Huw Jones, 12 Sione Tuipulotu, 11 Duhan van der Merwe, 10 Blair Kinghorn, 9 Ben White, 8 Jack Dempsey, 7 Hamish Watson, 6 Jamie Ritchie (c), 5 Jonny Gray, 4 Sam Skinner, 3 Zander Fagerson, 2 George Turner, 1 Pierre Schoeman

Replacements: 16 Ewan Ashman, 17 Rory Sutherland, 18 WP Nel, 19 Scott Cummings, 20 Matt Fagerson, 21 Ali Price, 22 Ben Healy, 23 Cameron Redpath

Italia: 15 Tommy Allan, 14 Pierre Bruno, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Luca Morisi, 11 Simone Gesi, 10 Paolo Garbisi, 9 Alessandro Fusco, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro (c), 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Edoardo Iachizzi, 3 Marco Riccioni, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti

Replacements: 16 Marco Manfredi, 17 Federico Zani, 18 Pietro Ceccarelli, 19 Niccolo Cannone, 20 Giovanni Pettinelli, 21 Manuel Zuliani, 22 Alessandro Garbisi, 23 Marco Zanon

Murrayfield, calcio d'inizio alle 13.30 diretta SkySport, NowTv e Tv8

Referee: Angus Gardner (Australia)

Assistant Referees: Matthew Carley (England), Craig Evans (Wales)

TMO: Brett Cronan (Australia)

L'attesa



ONORE A CUTTITTA

Il giudice sarà oggi la Scozia che ci vuole persino bene nonostante gli scherzi che le abbiamo giocato anche qui sul prato riscaldato di Murrayfield nel 2007 e nel 2015. Ci vuole così bene da allestire nello stadio in tartan, kilt e cornamuse una cerimonia per onorare Massimo “Maus” Cuttitta, pilone architrave della squadra di Georges Coste che ci issò nel Sei Nazioni. Prima del match ai fratelli Marcello, asso azzurro pure lui, e Michele verrà consegnata per la prima volta a Edimburgo un'elegante coppa voluta dall’Union scozzese per celebrare il lavoro di sei anni durante i quali l’allenatore Maus, portato via dal Covid nell'aprile 2021, insegnò al Cardo come si gioca in mischia, origine di tutto nel rugby. Un pensiero che in Fir non hanno avuto.



Due appigli per la partita odierna? Non, e ribadiamo non, siamo assolutamente favoriti nel pronostico anche se gli allibratori si sono tenuti un po’ più stretti (solo 8 punti di margine per la Scozia che ha sin qui battuto Inghilterra e Galles) dopo che sono finiti in infermeria gli assi stellari di casa, l’estremo Hogg e l’apertura Russell che valgono, diciamo per capirci, almeno tre Ange Capuozzo, forse quattro. E si sa che questi giovani azzurri affidati al capitano Lamaro soffrono se ci sono anche rare chance di vittoria. Il peso della responsabilità si impara a portarlo con l’esperienza.

E poi, luccicanti nel captain’s run (l’ultimo allenamento, quello di rifinitura) i sorrisi bambini di Simone Gesi e Marco Manfredi, i debuttanti che il ct Crowley manda in campo per allargare la rosa in vista del Mondiali in settembre. Gesi, ala ad alto tasso di marcature, parte persino titolare ed è un bel premio per una matricola di 22 anni nata e cresciuto in un famiglia livornese di rugbysti da tre generazioni a cominciare da nonno Silvano e poi papà Stefano e zio Andrea, senza dimenticare il fratello minore già azzurrino Andrea. Una famiglia di ingegneri che oggi sarà senza respiro quando sentirà Mameli riecheggiare allo stadio.

Anche Marco Manfredi, 25 anni, natali in Germania, tallonatore, viene dalle Zebre di Parma e finalmente, pur partendo dalla panca, ha l’occasione che troppi infortuni gli hanno negato finora. Soddisfazioni negate a Tommaso Menoncello, il forte centro placcato da una gastroenterite due ore prima del calcio d'inizio. Per lui entra Morisi e in panca arriva Marco Zanon.



«L’imperativo - dice il capitano Lamaro - è non prendere mete nei primi 20 minuti, poi, con il massimo rispetto degli scozzesi, sono convinto che ce la possiamo giocare. Abbiamo recuperato morale dopo il ko romano e i cambi voluti dal ct (ecco Iachizzi e Fusco titolari) hanno portato nuova freschezza. Sarà durissima, ovvero come piace a noi». Riusciranno i nostri eroi a evitare il cucchiaio di legno (tutti ko)? La risposta è nel vento delle Highlands.





Il programma

V e ultimo turno (dirette SkySport, NowTv e Tv8): 18 marzo Scozia-Italia alle 13.30; Francia-Galles alle 15.45; Irlanda-Inghilterra alle 18.

Classifica: Irlanda (+66) p.19; Francia (+46) p. 15; Scozia (+8) p. 10; Inghilterra (-22) p. 10; Galles (-50) p.5; Italia (-48) p.1.