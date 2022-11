Rugby, Italia - Samoa diretta live 3-0: gli azzurri sfidano i giganti del Pacifico a Padova

Rugby, Italia - Samoa diretta a Padova oggi 5 novembre

Riparte oggi la stagione dei test match autunnali dell'Italia. Il primo appuntamento per dimenticare l'infaustissimo ko estivo con la Georgia a Butumi è oggi 5 novembre al Plebiscito di Padova dove gli azzurri del ct Kieran Crowley sfideranno la nazionale delle Isole Samoa (ore 14, diretta TV8 e Sky Sport Arena), espressione dell'arcipelago del Pacifico che conta su 200mila abitanti, mentre altrettanti samoani sono residenti anche da tre generazioni soprattutto in Nuova Zelanda e Australia dove i giocatori dal fisico imponente, ma al tempo stesso assai agili e veloci, crescono tecnicamente al punto che Samoa nel ranking mondiale entra ed esce (di poco) dall'attico della Top 10 (ora sono undicesimi) che l'Italia vede solo col binocolo (14a). Il loro ct è l'ex All Blacks, Tana Umaga, fra i grandi del rugby mondiale. Di più: tutti i samoani in campo oggi giocano nei durissimi campionati inglesi, francesi e nel Super Rugby dell'emisfero sud.

Secondo gli allibratori gli azzurri guidati dal capitano Lamaro sono leggermente favoriti, ma dev'essere solo per il fattore campo (oggi il Plebiscito è finalmente esaurito, 8.500 i fedeli) perché vincere sarà durissima. La battaglia fisica sarà terribile. Il presidente federale Innocenti ha spronato gli azzurri chiedondo almeno due vittorie con Samoa, Australia e Sudafrica. Ottimismo da presidente se consideriamo che la partita meno difficile è proprio quella odierna.

I marcatori

9' 3-0 c.p. Allan

Le formazioni

Padova - Stadio Plebiscito

Italy: 15 Tommaso Allan, 14 Pierre Bruno, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Luca Morisi, 11 Montanna Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro (c), 6 Manuel Zuliani, 5 Federico Ruzza, 4 David Sisi, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti

Replacements: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Ivan Nemer, 18 Pietro Ceccarelli, 19 Niccolo Cannone, 20 Toa Halafihi, 21 Manfredi Albanese, 22 Enrico Lucchin, 23 Tommaso Menoncello

Samoa: 15 Danny Toala, 14 Alapati Leiua, 13 UJ Seuteni, 12 D’Angelo Leuila, 11 Nigel Ah Wong, 10 Rodney Iona, 9 Ereatara Enari, 8 Fritz Lee, 7 Jordan Taufua, 6 Theo McFarland, 5 Chris Vui, 4 Brian Alainuuese, 3 Michael Alaalatoa (c), 2 Seilala Lam, 1 Jordan Lay

Replacements: 16 Manu Leiataua, 17 Nephi Leatigaga, 18 Jeffery Toomaga-Allen, 19 Taleni Seu, 20 Tala Gray, 21 Jonathan Taumateine, 22 Duncan Paia’aua, 23 Tomasi Alosio