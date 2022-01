La Georgia "entra" nel Sei Nazioni di rugby, l'Italia si consola con le donne

DUBLINO - In 23 edizioni nessun arbitro italiano è stato mai designato per una gara del Sei Nazioni. Domenica 27 febbraio lo sarà il georgiano, Nika Amushekeli. Dirigerà proprio l’Italia, a Dublino contro l’Irlanda. La Georgia alla fine ce l’ha fatta. Non entra nel torneo con la nazionale, come vorrebbe, ma con un arbitro. E lo fa prima dell’Italia che dopo i fallimenti con De Santis, Damasco, Mitrea & C. (mai designati) si accontenta ancora di un guardalinee, Andrea Piardi in Galles-Francia. Uno schiaffo alla Federazione rugby e al movimento. La conferma del mancato sviluppo in 23 anni di torneo. Con i 32 match di fila persi, ora c’è anche il sorpasso della Georgia a certificarlo.

Una soddisfazione invede l'italia se la toglie con gli arbitri donna. Tre di loro sono state inserite nel gruppo di arbitri e assistenti che dirigerà il Sei nazioni Under 20. Ecco il comunicato della Fir sull'importante svolta

COMUNICAto DELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

Dublino – Le dodici migliori Direttrici di Gara del mondo costituiranno il nucleo principale del team arbitrale chiamato a scendere in campo nell’edizione 2022 del Six Nations Under 20 ormai prossimo all’esordio.

La decisione, ufficializzata dal massimo organo di governo del Gioco nel primo pomeriggio di oggi, è stata presa per consolidare il percorso di avvicinamento alla Coppa del Mondo femminile 2021 in programma in Nuova Zelanda dall'8 ottobre al 12 novembre 2022, e pone le basi per un importante lavoro sulla crescita dello standard arbitrale in parallelo a quello della costruzione di un forte spirito di squadra tra le protagoniste dell’evento più importante dell’anno.

Prestigioso il riconoscimento per le Direttrici italiane, con Clara Munarini, Maria Beatrice Benvenuti e Maria Giovanna Pacifico inserite nel gruppo prescelto: con loro, a completare il team dei fischietti azzurri, anche i colleghi Federico Vedovelli e Stefano Pennè.

Per la giornata di lancio del Torneo subito in campo due italiane nel match tra Irlanda e Galles ospitato dal Musgrave Park di Cork: venerdì 4 febbraio l’esperta inglese Sara Cox sarà infatti affiancata nella direzione di gara dalle nostre Maria Beatrice Benvenuti e Maria Giovanna Pacifico in qualità di Giudici di Linea.

Julianne Zussman (RC), Nikki O'Donnell (RFU), Doriane Domenjo (FFR) e la TMO Claire Hodnett (RFU) formano una squadra tutta al femminile per la gara del secondo turno tra Galles e Scozia a calendario venerdì 11 febbraio, mentre Hollie Davidson (SRU) dirigerà nella stessa giornata Francia v Irlanda.

Nel terzo turno, Joy Neville (IRFU) e Aurelie Groizeleau (FFR) in campo per la sfida tra Inghilterra e Galles di venerdì 25 febbraio, mentre in contemporanea la nostra Clara Munarini guiderà un team nuovamente tutto al femminile per la sfida tra Scozia e Francia.

Alla sudafricana Aimée Barrett-Theron, nel quarto turno, la direzione di Italia v Scozia di venerdì 11 marzo, supportata dall’irlandese Joy Neville al TMO.

Eterogeneo e con il giusto mix tra gioventù ed esperienza il resto del team arbitrale, con i nomi importanti di di Sam Grove-White(SRU), Damian Schneider (UAR) e Ian Tempest (RFU) affiancati da Benoit Rousselet (FFR), Luc Ramos (FFR), Eoghan Cross(IRFU), Chris Busby (IRFU), Aled Evans (WRU), Eric Gauzins (FFR), Olly Hodges (IRFU), Ben Whitehouse (WRU), Adriaan Jacobs (RSA), Ben Blain (SRU), Ian Kenny (SRU), Precious Pazani (ZRU), Shota Tevzadze (GRU) e Saba Abulashvili (GRU), oltre ai già citati Federico Vedovelli e Stefano Pennè.

Il commento di Alhambra Nievas, Responsabile per lo sviluppo del settore arbitrale di World Rugby: “Il lavoro di squadra è importante tanto per gli ufficiali di gara quanto per i giocatori, ed è esattamente questo il motivo per cui abbiamo ritenuto cogliere questa opportunità in vista della Coppa del Mondo femminile del prossimo autunno. Questo Six Nations Under 20 rappresenta senza dubbio una fantastica opportunità per il gruppo arbitrale selezionato di continuare a promuovere relazioni importanti sia dentro che fuori dal campo, accumulando un bagaglio di esperienza internazionale di alto livello in vista del Torneo mondiale in Nuova Zelanda".