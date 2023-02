Rugby Italia Sei Nazioni Italia - Francia oggi 5 febbraio diretta live streaming

14-19

Un primo tempo iniziato con un incubo, proseguito con una tattaica dissennata e infine quasi raddrizzato tornando all'Abc del gioco con l'aggiunta dell'ingrediete più prelibato, Ange Capuozzo che ha segnato una meta impossibile sfuggendo al placcaggio devastante di un diavolo come Aldritt. Al the siamo sul 14-19, una meta noi, tre loro di cui almeno straregalata. C'era comunque da metterci la firma a questo risultato alla vigilia. Siamo ancora sotto il break e l'enorme Francia non è riuscita a dilagare nonostante un mostruoso volume di gioco. Peccato che l'Italia abbia reso più facile le incursioni dei francesi giocando alla mano anche tutti palloni in difesa che non si fa mai e tantomeno contro i maestri che hanno sprecato parecchio. Per fortuna a metà tempo, sul preoccupante 6-19 gli azzurri sono rinsaviti e si sono affidati al gioco al piede per risalire il campo. Oltre i calci dalla piazzola per Allan che ci hanno dato ossigeno, è arrivata anche l'azione più bella del match. Al 32' le capocciate degli avanti hanno permesso di lanciare Capuozzo sull'out a destra: sprint, finta e tuffo allungandosi come un'anguilla senza perdere il controllo dell'ovale. Applausi anche dei francesi.

Italia-Francia oggi 5 febbraio alle 16 (diretta SkySport, NoweTv e in chiaro Tv8)

Italia: 15 Ange Capuozzo, 14 Pierre Bruno, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Luca Morisi, 11 Tommaso Menoncello, 10 Tommaso Allan, 9 Stephen Varney, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro (cap.), 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolo’ Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giamoco Nicotera, 1 Danilo Fischetti

Replacments: 16 Luca Bigi, 17 Federico Zani, 18 Pietro Ceccarelli, 19 Edoardo Iachizzi, 20 Giovanni Pettinelli, 21 Manuel Zuliani, 22 Alessandro Fusco, 23 Edoardo Padovani

All. Kieran Crowley

Francia: 15 Thomas Ramos, 14 Damian Penaud, 13 Gael Fickou, 12 Yoram Moefana, 11 Ethan Dumortier, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont (cap.), 8 Gregory Alldritt, 7 Charles Ollivon, 6 Anthony Jelonch, 5 Paul Williams, 4 Thibault Flament, 3 Uini Atonio, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille

Replacments: 16 Gaëtan Barlot, 17 Reda Wardi, 18 Sipili Falatea, 19 Romain Taofifénua, 20 Thomas Lavault, 21 Seckou Macalou, 22 Nolann Le Garrec, 23 Mathieu Jalibert

All. Fabien Galthie

Arbitro: Matthew Carley (Inghilterra)

TMO: Ben Whitehouse (Galles)

La vigilia

La relazione, certo molto fisica, decollò subito: fra Roma e il Sei Nazioni del rugby una passione travolgente già nel primo anno, il 2000. Nel giro di pochi mesi il debutto nel Torneo più ambito al mondo con la stratosferica e del tutto imprevista vittoria contro i campioni in carica, gli scozzesi, con meta decisiva del pilone romano Giampiero De Carli, poi in Primavera lo scudetto della Rugby Roma Olimpic Club che mancava da 51 anni. Che feste al Flaminio!



CHAMPIONSHIP

Da allora, però, la romanità della nazionale impegnata nel Championship si è affievolita: per dire, proprio 10 anni fa, nell'ultimo e così remoto successo interno degli azzurri e proprio contro la Francia che oggi scende all'Olimpico, non c'era nemmeno un romano. Così spiccano e brillano i quattro moschettieri scelti dal ct Kieran Crowley per sfidare la squadra imbattuta da due anni grazie a una striscia di 13 successi e che punta con ragionevoli certezze a trionfare non solo nel Sei Nazioni e di nuovo con il Grand Slam (tutte vittorie), ma anche nel Mondiale che ospiterà da settembre.

Eccoli: il capitano terza linea Michele Lamaro (Treviso, ex Primavera e SS Lazio) e il pilone sinistro Danilo Fischetti di Genzano (ex Capitolina, Aprilia e Lanuvio ora al London Irish) fra i titolari e il pilone destro Pietro Ceccarelli (Brive, ex SS Lazio) e la debuttante terza/seconda linea Edoardo Iachizzi (Vannes, ex Capitolina). Senza dimenticare che nel gruppo che in settimana si è allenato tra Verona e L'Aca Acetosa c'era anche il pilone sinistro/tallonatore Luca Rizzoli (Zebre, ex Capitolina).

Tutti cresciuti a pane e rugby, e anche parecchi libri, a Roma prima di spiccare il volo fra i professionisti. Lamaro è diventato capitano nel 2021, colmando un vuoto di romanità in questo ruolo che durava dal 1975 (Ivo Mazzucchelli), mentre per trovare più romani di oggi nel foglio partita bisogna andare ancora più indietro nelle ere pre Torneo: 5 nel 1967 per Romania-Italia, compresa la prima linea, tutta Spqr (sponda Cus), Bocconcelli-Silvestri-Romagnoli, ad esempio. Record imbattibile nel 1951 con 10 capitolini (pure l'indimenticabile Paolo Rosi) titolari e uno in panca contro la Spagna. Anni in cui nemmeno Nostradamus avrebbe potuto prevedere l'Italia nel Championship nato nel 1883. Prima ancora? Nell'esordio assoluto dell'Italia (1929 in Spagna) per far lievitare il numero dei romani bastavano i fratelli Vinci: solo loro erano 4. Beh, adesso non resta che mandare il pronostico di traverso agli allibratori che oggi ci danno ko di almeno 15 punti, il che non è nemmeno troppo amaro per la 12a squadra al mondo che affronta la seconda, in realtà prima, del ranking. Nel 2013 l'Italia di Parisse partì a mille con lo stesso capitano in meta, il che inceppò l'atavico senso di superiorità dei Galli.



LA DIFESA

Il ct Crowley ha raddrizzato molte cose a cominciare dalla difesa e ha svecchiato il gruppo che vincendo l'anno scorso a Cardiff ha finalmente esorcizzato la maledizione della squadra che perde sempre, ovvero dal 2015. E in più il tecnico ha trovato l'estro di Ange Capuozzo, premiato come migliore rivelazione del 2022 e inserito in un reparto dei trequarti che ama galoppare sui prati. Il problema è che per lanciare la cavalleria leggera servono palloni da strappare dalle grinfie di colossi come Atonio, 150 chili di (agonistica) cattiveria. «Dobbiamo superarci nel confronto lì davanti - dice il capitano Lamaro, alla guida di un pack che presenta 7 giocatori del Benetton Treviso su 8 - e tutto dipenderà dalla nostra tenuta mentale prima ancora che fisica. Però è esaltante trovarsi di fronte i più bravi del mondo e per di più all'Olimpico, per me, e non solo per me, un elemento determinante». Già, il sostegno dei fedeli non è secondario in questo torneo in cui non c'è andata e ritorno: guardacaso la Francia non ha mai fatto il Grand Slam quando ha tre match in trasferta come nel 2023. Oggi un sequel nella passione fra Roma, gli azzurri e il Sei Nazioni? Proviamoci.

Paolo Ricci Bitti

Ieri: Galles-Irlanda 10-34, Inghilterra-Scozia 29-23. Oggi: Italia-Francia alle 16 (SkySport, Nowtv e Tv8)



Le formazioni