L'Italia del rugby e la ghiotta occasione di battere la Francia con 11 esordienti

L'occasione è ghiotta. L'Italia del rugby affronta sabato 28 novembre alle ore 21,15 a Parigi una Francia con11 debuttanti in squadra: cinque fra i titolari e sei in panchina. Nulla a che vedere con la squadra rivelazione dell'ultimo Sei Nazioni. Sul fronte azzurro invece è stata annunciata una formazione consolidata, con due soli cambiamenti rispetto agli ultimi appuntamenti (Mbandà per Negri, Sperandio per Bellini), nessun esordiente nel XV e due in panchina. In questo modo il gap di qualità esistente fra le due nazionali si riduce. I francesi partono ancora favoriti pur con una nazionale 2 (o squadra B). Ma se non ora quando, vien da chiedere, provare a tornare a battere i transalpini? L'ultima volta è successo nel Sei Nazioni 2013, risultato 23-18.

Con queste premesse inizia il terzo turno di Autumn Nations Cup. Deciderà le finaliste per la settimana successiva. Gli altri incontri sono Galles-Inghilterra e Irlanda-Georgia, annullata Scozia Figi. Il match dell'Italia andrà in diretta tivù sul Canale 20. Gli altri in diretta streaming su Sportmediaset.it.

La Francia non ha scelto una nazionale 2 per senso di superiorità, come succedeva in passato. L'ha scelta per necessità. Nel sempre duro confronto fra la Federazione francese (Ffr) e Lega dei club (Lnr) per liberare i giocatori in vista delle finestre internazionali è stato trovato un "sanguinoso" accordo. Gli atleti possono giocare solo 3 partite sulle 6 in calendario (ridotte 5 dopo l'annullamento per Covid della sfida con le Figi). Poi devono tornare ai club. La Francia 1 ha speso le sue 3 presenze contro Scozia (amichevole pre Sei Nazioni), Irlanda (Sei Nazioni) e ancora Scozia (Autumn Cup). Così la stella Dupont, il capitano Ollivon, l'inesauribile Aldritt e gli altri big non sono più a disposizione.

Queste le formazioni scelte dai due ct Fabien galtiè e Franco Smith.

FRANCIA: Dulin - Thomas, Barraque, Danty, Villière - (a) Jalibert, (m) Serin (cap.) - Macalou, Jelonch, Woki - Pesenti, Geraci - Aldegheri, Mauvaka, Neti. Sostituti: Baubigny, Kolingar, Atonio, Cazeaux, Rebbadj, Couilloud, Carbonel, Moefana

ITALIA: Minozzi - Trulla, Zanon, Canna, Sperandio - (a) Garbisi, (m) Violi - Meyer, Steyn, Mbanda - Cannone, Lazzaroni - Zilocchi, Bigi (cap.), Fishetti. Remplaçants : Ghiraldini, Ferrari, Ceccarelli, Stoian, Lamara, Varney, Allan, Mori.

