Campionati di rugby chiusi: l'Italia non assegna i titoli, francesi e inglesi sì

ROVIGO. Per la FemiCz Rovigo, prima in classifica nel Top 12 con 51 punti, oltre al danno la beffa con la decisione della Federazione italiana rugby (Fir) di chiudere i campionati senza titoli e retrocessioni a causa del Coronavirus.



Il danno è noto. L’impossibilità di giocarsi uno scudetto insieme alle altre big. Al quale aggiungere la perdita economica (incassi, contratti da onorare coi giocatori, sponsor, mancati contribui) sulla quale vederemo come incideranno gli aiuti ventilati dalla Fir per tutto il movimento.



La beffa si è una novità. Materializzata in questi giorni nei quali le federazioni di Inghilterra (Rfu) e Francia (Ffr) hanno deciso di operare in maniera opposta alla Fir sui campionati amatoriali, dilettanti, o domestici che dir si voglia, pure lì sospesi definitivamente.



Gli inglesi dal Green King Ipa Championship, seconda divisione paragonabile al Top 12, fino alle serie minori hanno scelto di assegnare titoli, promozioni e retrocessioni in base a calcoli perequativi fra la classifica al momento della sospensione e altri fattori. Così nel Championship, anch’esso a 12 squadre dove gioca il Bedford, città gemellata con Rovigo, sono stati nominati campioni i Newcastle Falcons, ex formazione di Jonny Wilkinson. In classifica avevano 71 punti, 15 partite giocate su 22, contro 53 dell’Ealing e 52 dei Cornish Pirates. E’ retrocesso lo Yorkshire Carniege. Idem nelle serie inferiori. La National One (terza divisione) ad esempio è stata vinta dal Richmond, avversario negli anni ‘70 del Rovigo in “mitici” tornei seven, mentre è retrocesso il Rotheram, nobile decaduta.



INGHILTERRA E FRANCIA

La Francia ha optato invece di assegnare i titoli e promuovere, ma di bloccare le retrocessioni. Così dalla Federal 1, il corrispettivo del Top 12 sotto i due campionati professionistici, le prime delle 4 poule a 12 squadre (Massy, Bressane, Albi, Cognac) sono in lizza per le due promozione in ProD2. Federal 1 che la prossima stagione sarà a 60 e non a 48 formazioni per accogliere le 12 promozioni dalla Federal 2 e via di questo passo. Tutto è consultabile sui siti di Rfu e Ffr.



SCELTA DI EQUITÀ

La ragione di tali scelte la spiega bene il segretario generale della federazione francese Christian Dullin: «L’equità è stata al centro del metodo di decidere. Abbiamo voluto affermare il principio che in questa stagione, turbata da fenomeni esterni, ci sono club che hanno fatto sforzi sportivi e progressi. Avevano per questo la possibilità di salire di categoria (o di vincere titoli, ndr) e non dovevamo impedirlo».

E’ l’esatta situazione in cui si trovano in Italia il Rovigo il Valorugby, il Calvisano e le Fiamme Oro (in zona play-off del Top 12), ma anche il Verona (serie A), il Cus Milano di Pippo Frati, il Villorba (serie B) in testa ai rispettivi campionati, più altre squadre. Con la decisione presa dalla Fir, che ieri ha aperto un mini sito per rispondere ai quesiti dei club sul Covid-19, si sono giustamente tutelate le società a rischio retrocessione, ma non altrettanto quelle che ambivano a un titolo e a una promozione. Rendendo per loro vana la stagione, a differenza delle “salvate a tavolino”, e rinunciando a un simbolo come lo scudetto.



Anche in decisioni così, oltre che nelle 25 sconfitte di fila della Nazionale, si vede la differenza fra federazioni e movimenti come quelli inglese, francese e, purtroppo, quello italiano. Con buona pace del Rovigo beffato. © RIPRODUZIONE RISERVATA